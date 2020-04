Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano a con confermare il ritorno di fiamma: i probabili 3 motivi per cui continuerebbero a nascondersi.

Perchè Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano a nascondersi non confermando di essere tornati ufficialmente insieme? Gli indizi che confermerebbero il ritorno di fiamma ci sono tutti, ma sia Giulia che Andrea continuano a mantenere il segreto sul loro rapporto. Perché? Cerchiamo di rispondere a questa domanda.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Andrea Iannone: frecciatina a Giulia De Lellis? “Ho imparato dal mio errore”

Giulia De Lellis e Andrea Damante: i probabili 3 motivi per cui continuano a nascondersi

Sono almeno tre i motivi per i quali Andrea Damante e Giulia De Lellis continuerebbero a nascondersi. Il primo motivo potrebbe essere la scelta di ufficializzare il ritorno di fiamma rilasciando un’intervista di coppia ad un magazine o ad una trasmissione televisiva. Tuttavia, come ha spiegato Gabriele Parpiglia, i due non starebbero cercando di vendere l’esclusiva, cosa che come sottolinea Parpiglia, non hanno mai fatto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Ex corteggiatore stronca Giulia De Lellis: “E’ fake”

“Loro non hanno mai venduto niente”, ha fatto sapere Parpiglia rispondendo ad un utente che, sotto un post pubblicato da Damante, accusava i due di aver venduto l’esclusiva a qualche giornale.

Il secondo motivo per il quale i Damellis continuerebbero a nascondersi potrebbe essere la scelta di voler essere sicuri del sentimento prima di far tornare a sognare nuovamente i fans. Andrea e Giulia, infatti, sono sicuramente la coppia più amata e seguita che sia mai uscita da Uomini e Donne. La fine della loro storia è stata vissuta come un lutto dai fans che, tuttavia, hanno continuato a seguirli.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis gela tutti: “Per un po’ si possono amare due persone”

Ora, prima di annunciare il ritorno di fiamma, potrebbero aver deciso di prendersi il tempo necessario per capire cosa vogliono davvero.

Il terzo ed ultimo motivo che potrebbe aver spinto Andrea e Giulia a non uscire ancora ufficialmente allo scoperto potrebbe essere la scelta di annunciare il ritorno di fiamma dove tutto è cominciato ovvero nello studio di Uomini e Donne dove si sono conosciuti e innamorati facendo sognare milioni di fans.

I fans, dunque, dovranno aspettare ancora prima di una dichiarazione ufficiale? Nel frattempo, a parlare dei Damellis sono stati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che stanno trascorrendo insieme la quarantena.

“Andrea si è divertito molto in questi anni, ma poi arriva un momento in cui quella vita non ti dice più niente. Forse Andrea ha capito che il suo posto è quello in cui sta adesso. Sono imparziale su questo tema, ma se è la terza volta che torni con una persona alla fine è lei la donna, perché se è passato tutto quello che non doveva passare e Andrea e Giulia sono ancora lì, vuol dire che c’è qualcosa di forte fra di loro”, ha detto Moser al settimanale Chi.