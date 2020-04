Andrea Damante pubblica sui social un video in cui riprende Giulia De Lellis, ma poi cancella tutto: scoppia il giallo intorno alla coppia.

Scoppia il giallo intorno ad Andrea Damante e Giulia De Lellis. Colpa di un video pubblicato dal deejay veronese in cui appare la bella influencer. Video che è stato prontamente cancellato dall’ex tronista di Uomini e Donne, ma che gli attentissimi fans non solo hanno notato, ma hanno salvato pubblicando così lo screenshot dell’immagina della De Lellis.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Andrea Iannone: frecciatina a Giulia De Lellis? “Ho imparato dal mio errore”

Andrea Damante cancella una storia con Giulia De Lellis: video pubblicato per errore?

Sempre bellissimi, seguitissimi e amatissimi sui social, Andrea Damante e Giulia De Lellis, pur non avendo ancora confermato ufficialmente il ritorno di fiamma, sono la coppia più seguita del momento. I fans monitorano tutte le loro mosse e, così, un video pubblicato dal deejay, in pochi minuti, è stato pubblicato da decine di fanpage nonostante sia stato cancellato pochi minuti dopo dalla pubblicazione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Ex corteggiatore stronca Giulia De Lellis: “E’ fake”

Nel video in questione, Giulia De Lellis appariva su un terrazzo, con un cappellino che le copriva il volto mentre maneggiava con il cellulare. Una storia di pochi secondi che ha scatenato l’entusiasmo di tutti i fans che, da sempre, sognano il ritorno di fiamma soprattutto dopo la fine della storia tra la De Lllis e Andrea Iannone.

Damante, però, ha prontamente rimosso il video finito, probabilmente in rete, per errore. Tuttavia, a Pasqua, i Damellis hanno fornito ulteriori indizi sulla loro quarantena di coppia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis gela tutti: “Per un po’ si possono amare due persone”

Andrea, infati, ha pubblicato una storia in cui era in auto con un uomo di Pasqua gigante rosso, lo stesso, poi, apparso nelle storie dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una casualità?

I fans, dunque, non hanno più dubbi sul ritorno dei Damellis ed ora aspettano solo una foto di coppia ufficiale che confermi i rumors che circolano, ormai, da settimane.