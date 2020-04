Uomini e Donne | Nilufar Addati del Trono Classico ha lanciato un appello ai suoi fan su Instagram chiedendogli di aiutarla, in quanto una persona la perseguiterebbe da più di un anno sui suoi profili social

Nilufar Addati è sicuramente una delle troniste che hanno fatto la storia di Uomini e Donne. L’ex protagonista del Trono Classico ha da sempre colpito il pubblico del piccolo schermo, non solo per la sua bellezza, per la sua spontaneità e per la sua schiettezza. Caratteristiche che ancora oggi, a distanza di qualche anno dal suo percorso televisivo su canale 5, la rendono una delle protagoniste più amate del dating show di Maria De Filippi.

L’ex fidanzata di Giordano Mazzocchi, però, di recente ha spiazzato tutti i fan, lanciando una richiesta di aiuto sul web. Che cosa è successo?

Nilufar Addati è perseguitata da un utente su Instagram. Quest’ultimo userebbe numerosi profili social per provare a rovinare la sua vita professionale e privata, tra l’altro l’ex protagonista del Trono Classico ha confermato di non essere ritornata con Giordano, senza nessun motivo apparente e ci proverebbe da oltre un anno.

Uomini e Donne | Nilufar Addati lancia un appello: “Segnalate!”

Nilufar Addati, approfittando del suo vasto seguito sul web, dovuto all’esperienza al Trono Classico di Uomini e Donne, ha lanciato un vero e proprio appello a tutti i suoi fan. Che cosa ha chiesto l’influencer?

L’ex protagonista di Maria De Filippi ha chiesto di segnalare i profili appartenenti a questo utente, in modo tale da impedirgli di entrare in contatto con lei e con tutte le persone a lei care.

Non è la prima volta, infatti, che Nilufar segnala una cosa del genere. Già negli scorsi mesi questa persona la perseguitava su Instagram, provando ad incuterle paura e raccontando un’immagine di lei che non corrisponderebbe alla realtà.

La Addati, che sta trascorrendo la quarantena con Giordano Mazzocchi, è stufa di questa persona e non chiede altro che sparisca dalla sua vita, visto che non fa altro che contaminare il suo benessere psicologico.

L’ex protagonista del Trono Classico è stufa di questa situazione già difficile di suo, visto che come tutti gli abitanti del paese è obbligata a trascorrere questo periodo in casa e a non poter vivere la sua vita serenamente.

Per questo motivo ha invitato tutti i suoi fan a segnalare il profilo. In modo tale da fermare, una volta e per tutta, la follia di questo utente che è ossessionato nei suoi confronti.

I fan, come prevedibile, hanno subito risposto all’appello dell’ex tronista di Uomini e Donne. Anche se continuano a chiederle quando tornerà in tv, tra l’altro di recente lei ha detto no al Grande Fratello Vip, e, senza sosta e senza un minimo di tatto, se prova ancora qualcosa per il suo ex fidanzato. Più volte, infatti, è stato chiarito che Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi non hanno nessuna voglia di tornare insieme, ma che hanno semplicemente un rapporto civile.