Blush | come applicarlo evitando gli errori più comuni

Il blush è un prodotto che dona colore alle guance e ai zigomi, ma non tutte lo sanno applicare in modo corretto, scopriamo quali errori evitare.

Il blush è un alleato delle donne che non può mancare nel beauty, possedere tutti i finish, le varie nuance per sfumare è una tentazione irresistibile. Dona colore a guance e zigomi, regalando al viso un aspetto luminoso. Ma per molte donne è considerato un prodotto facoltativo, ma come si applica?

Non tutte le donne sanno come applicarlo in modo corretto, infatti commettono errori che rendono il trucco viso, davvero imperfetto.

Scopriamo quali sono gli errori più comuni che si commettono durante l’applicazione del blush.

Errori più comuni nell’applicare il blush

Esaminiamo in dettaglio gli errori più comuni nell’applicazione del blush.

1- Mettere molto blush

Applicare molto blush rende davvero un trucco molto esagerato, perchè poco colore va bene perchè dona luminosità ed eleganza. Certamente avere le guance molto colorate, diventa davvero orribile. Il consiglio per non sbagliare è di applicare il blush alla luce naturale, se ne applicate troppo, potete picchiettare con una spugnetta così da rimuovere il trucco in eccesso.

2- Applicarne poco

La quantità di blush da applicare deve essere giusta, nè troppo nè poco, molto dipende dal make-up e dal contesto. Certamente se dovete fare un selfie, o delle foto d’effetto, dovete trovare il giusto bilanciamento. Questo perchè le luci possono appiattire i lineamenti del viso, andando ad uniformare l’incarnato, rendendo il viso completamente pallido. Il consiglio è di utilizzare una nuance del tutto naturale, leggermente più intenso.

3- Non rispettare la sequenza corretta

Molte donne, applicano il blush alla fine, ma è sbagliato, perchè la sequenza da seguire è: terra, blush ed illuminante. L’illuminante non è obbligatorio, dipende molto da come siete abituati a truccarvi, se decidete di non usarlo, applicate sul viso il blush come se fosse una terra.

4- Utilizzare un pennello sbagliato

Applicare il blush in modo perfetto, richiede un pennello adatto, quello consigliato è quello che ha la forma simile a quello per la cipria, differiscono solo le setole. L’errore che commettono molte donne, è utilizzare i pennelli per gli ombretti o quelli per le terre. Si consiglia di acquistare quelli ergonomici e dal taglio obliquo per garantire un applicazione perfetta.

5- Nuance non adatta

La nuance del blush deve sposare bene con il vostro incarnato, esaminiamo caso per caso.

Pelle chiara: non applicate mai le nuance molto forti e accese.

Pelle molto scura: in questo caso, sono consigliate le tonalità non troppo chiare, lasciate consigliare al momento dell’acquisto.

Incarnato effetto porcellana: è preferibile scegliere tonalità tenui e cremose.

Pelle olivastra: sono più fortunate le donne con questo incarnato, perchè possono sbizzarrirsi di più, come il color bronzo o rosa intenso.

6- Non considerare la forma del viso

L’applicazione del blush si fa tenendo proprio conto della forma del viso, perchè può addolcire o bilanciare alcune caratteristiche. Esaminiamo in dettaglio:

viso lungo: il blush, va steso lungo i zigomi;

viso rotondo: potete sfilarlo ma senza focalizzarvi sulle guance;

viso squadrato: dovrete stenderlo al centro delle guance.

7- Non tener presente la consistenza del fondotinta

Quando si applica il blush, si deve tener presente della consistenza del fondotinta, perchè se è liquido, l’applicazione del blush non è per nulla facile. In questo caso si consiglia applicare un pò di cipria, in modo che farà aderire bene il blush, il risultato sarà un viso perfetto e senza macchie.