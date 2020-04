U&D | Nilufar Addati sbotta: “Io e Giordano non stiamo insieme”

L’ex tronista di U&D, Nilufar Addati, si è trovata costretta a rispondere nuovamente a chi le chiedeva se lei e Giordano fossero ritornati insieme e sua risposta non lascia spazio a dubbi



La storia tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è stata una delle più apprezzate e seguite dal pubblico di U&D, che ha da sempre visto i due ragazzi come dotati di una particolare sensibilità e semplicità; doti queste, che gli hanno garantito l’affetto da parte di tantissimo followers.



Anche a distanza di tempo dalla loro rottura, i fan dei “Gilufar” sembrano non volersi rassegnare a rinunciare al lieto fine e continuano a sperare di rivederli insieme. Tuttavia, se all’inizio Nilufar sembrava essere ben disposta a soddisfare la curiosità dei suoi followers e a spiegare che in effetti tra lei e Giordano è rimasto il ricordo di una bellissima storia d’amore, un rapporto civile e nient’altro, ad oggi, la bella partenopea, sembra essere satura delle continue domande su lei e Giordano.

Proprio oggi, infatti, in occasione del gioco “domanda e risposta” su Instagram, l’ex protagonista di U&D, ha risposto in maniera seccata a chi, ancora una volta, insisteva nel volerla rivedere insieme al suo ex fidanzato. “Io e Giordano non stiamo insieme”, così ha liquidato la faccenda Nilufar, ma questo non placherà la nostalgia dei fan, che digerita la momentanea delusione della risposta negativa, torneranno alla carica per sognare un ritorno di fiamma.

U&D | Nilufar Addati spiega il perché sta trascorrendo la quarantena insieme a Giordano



Nilufar Addati, ex protagonista di U&D, nella sua chiacchierata pomeridiana con i suoi followers, ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan, e a tutti quelli che le hanno chiesto il motivo della sua “convivenza” con Giordano Mazzocchi, in questo periodo di quarantena, ha risposto che, abitando tutti a distanza di poche centinaia di metri, hanno preferito restare tutto insieme a casa dei loro agenti, per evitare di restare completamente da soli in un periodo così delicato.

Nello specifico, a chi ha ipotizzato che l’ex tronista di U&D e le altre persone con cui sta trascorrendo quest’isolamento, abbiano violato qualche disposizione, mostrando incuranza per le misure di sicurezza, la bella partenopea ha specificato che in realtà in casa sono solo 7 e che erano insieme già prima che il decreto “Io resto a casa” fosse diffuso.

Difficile dire insomma se Nilufar possa dirsi contenta della curiosità morbosa dei suoi followers che vorrebbero a tutti i costi un riavvicinamento con Giordano, nonostante lei abbia più volte specificato che tra loro due c’è solo un rapporto civile, ma d’altro canto, questi ultimi, non possono nemmeno essere biasimati, dal momento che è nell’aria quel profumo di ritorno di fiamma tra ex storici di Uomini e Donne, come è accaduto di recente proprio ad Andrea Damante e Giulia De Lellis che ora trascorrono insieme la quarantena a Pomezia.

Gina D’Antonio