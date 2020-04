Uomini e Donne | La dama Pamela Barretta del Trono Over ha rivelato sul suo profilo Instagram di essere vittima di uno stalker sui social. Per questo motivo ha deciso di rivolgersi alla polizia postale

Pamela Barretta è stata una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne, fin quando non ha deciso di lasciare il programma per iniziare una relazione al di fuori degli studi Elios di Roma con il cavaliere Enzo Capo, anche se sembra che i due attualmente abbiano scelto di prendere strade diverse.

La dama di Maria De Filippi, sul suo profilo Instagram, ha rivelato essere vittima di stalking da qualche tempo e di essersi decisa a denunciare il tutto alla polizia postale soltanto ora in quanto l’utente della rete in questione è passato addirittura a minacciarla di morte.

“Da novembre c’è una persona che non fa altro che perseguitarmi sui social” ha raccontato la dama del Trono Over, che non molto tempo fa aveva deciso di denunciare chi la derideva sui social. “Ma ora non ne posso più, ho scelto di denunciarlo” ha proseguito Pamela. “Ha iniziato a minacciarmi di morte, per questo mi sono rivolta a chi di dovere per interrompere questa storia” ha concluso la dama.

Pamela Barretta di Uomini e Donne è vittima di stalking e spera che la polizia postale possa scoprire al più presto chi si cela dietro quel profilo che da tempo la perseguita.

Pamela Barretta dopo Uomini e Donne svela: “Ho denunciato il mio stalker”

Pamela Barretta spera che la polizia possa agire nel minore tempo possibile e scoprire chi si celi dietro quel profilo prima che lui, o lei, possa passare dalle parole ai fatti, scegliendo di mettere in pratica le sue minacce.

“Spero che possano scoprire tu chi sia prima che possa succedermi qualcosa” ha scritto la dama del Trono Over di Uomini e Donne. “Appena ho letto le minacce di morte non potevo fare altro che rivolgermi a loro” ha spiegato.

L’utente in questione, non ha appena ha visualizzato le stories caricate da quella che sembrerebbe essere ormai l’ex fidanzata di Enzo Capo di Uomini e Donne, Pamela annunciò di essere tornata single ma pare si siano riavvicinati, ha subito provveduto a scrivere alla dama. Ovviamente non per porgerle le sue scuse.

“Non ho caricato i video nemmeno 10 minuti fa che già mi ha scritto” ha informato la dama di Maria De Filippi a tutti i fan della trasmissione. “Sarai anche veloce con il dito a digitare caro stalker” ha subito specificato Pamela. “Ma la mia testa è molto più veloce della tua” ha proseguito. “Vedremo cosa succederà ora che ti ho denunciato alla polizia postale” ha concluso.

Pamela Barretta del Trono Over spera che questo incubo possa finire il prima possibile e noi non possiamo che agganciarci al suo appello. Intanto, per la gioia dei fan del programma, Uomini e Donne tornerà presto in tv.