Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi del Trono Classico ha insultato una fan su Instagram, scatenando l’ira del popolo del web

Lorenzo Riccardi è uno dei volti più irriverenti del Trono Classico di Uomini e Donne. I suoi modi di fare, forse esagerati, ma sempre schietti e sinceri, hanno da sempre conquistato il cuore del pubblico del piccolo schermo.

Anche se, a causa del suo carattere, l’opinionista si è ritrovato al centro dell’ennesima polemica. Che cosa è successo? Nel corso di queste ore, il compagno di Claudia Dionigi ha scelto di dare alcuni consigli ai suoi fan su Instagram, chiedendo loro di raccontargli qualcosa. Fin qui nulla di male, è una cosa che Lorenzo ma anche i suoi colleghi spesso fanno. Peccato che il tutto non sia proseguito non nel migliore dei modi.

Una fan gli ha chiesto come mai tutti gli amici dei suoi ex fidanzati ci abbiano provato con lei dopo la fine delle sue relazioni. L’opinione del protagonista del Trono Classico, che di recente ha svelato un retroscena sul suo provino, non è tardata ad arrivare ed ha dato vita ad una vera e propria polemica.

“Forse perché, senza nessuna offesa, sei un po’ zoccol*” ha risposto l’ex tronista.

Lorenzo Riccardi ha insultato una fan di Uomini e Donne, scatenando l’ira del web.

Uomini e Donne | Web in rivolta contro Lorenzo Riccardi: interviene Deianira Marzano

Lorenzo Riccardi, dopo lo scivolone con una fan del Trono Classico di Uomini e Donne, con giusta causa, è stato sommerso da un mare di critiche da parte degli utenti della rete che hanno trovato di pessimo gusto il suo commento di fronte alla domanda posta dalla fan.

La risposta ha scatenato la furia anche dell’influencer Deianira Marzano, che ha prontamente attaccato non solo l’opinionista ma anche la sua compagna, che non è intervenuta in merito alle forti parole dette.

“La riposta che Lorenzo ha dato alla sua fan è deplorevole e maschilista” ha tuonato Deianira Marzano contro Lorenzo Riccardi, di recente l’opinionista ha anche criticato il Trono Classico. “Ma mi stupisco anche della sua fidanzata che non è intervenuta in alcun modo” ha proseguito l’influencer.

Deianira ha osservato come Lorenzo Riccardi del Trono Classico non abbia non solo chiesto scusa alla sua fan per l’offesa fatta, ma si è anche chiesta come la sua compagna possa intrattenere una relazione con un uomo che fa certi commenti verso una donna, che non sa nemmeno quanti anni effettivamente possa avere la ragazza in questione.

Claudia Dionigi, proprio come il suo compagno, ha preferito non replicare.

Anche se, è bene specificare, una fetta dei fan della coppia li giustifica, in quanto la ragazza, secondo loro, non avrebbe dovuto porre una domanda del genere senza aspettarsi nessuna conseguenza. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne, che partirà il 20 aprile con un nuovo format, sceglieranno di intervenire o preferiranno continuare sulla scia del silenzio di fronte a questa situazione che ha diviso il web?