Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi, durante una diretta Instagram con Gianni Sperti, ha ammesso che ha di nuovo voglia di innamorarsi al Trono Classico

Uomini e Donne, o meglio i suoi protagonisti, continua a intrattenere il pubblico del piccolo schermo attraverso delle dirette Instagram. Strumento utilizzato da molti dei personaggi del mondo dello spettacolo per restare vicino, in questo difficile periodo, ai loro fedeli sostenitori.

Tra questi non poteva mancare Lorenzo Riccardi, ex tronista ed opinionista del Trono Classico, che ha scelto di tenere compagnia ai suoi followers attraverso un collegamento con il suo collega Gianni Sperti.

Lorenzo ha commentato gli ultimi troni andati in onda e, proprio come il pubblico da casa, non sembra apprezzarne i percorsi.

“Vorrei che in studio tornassero gli amori, quelli veri” ha spiegato Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne. “Ho voglia di innamorarmi insieme ai tronisti e ai corteggiatori” ha concluso, commentando i troni attualmente in corso. Il pubblico sembra pensarla esattamente come lui.

Uomini e Donne | Gemma Galgani “approda” ad Amici dopo il Trono Over

Lorenzo Riccardi svela un retroscena su Tina Cipollari a Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi, tra un commento e l’altro sul Trono Classico di Uomini e Donne, ha anche rivelato un retroscena sulla sua collega Tina Cipollari. I due, tra l’altro, erano anche assenti durante l’ultima registrazione del programma.

I due opinionisti, contrariamente a quanto si possa pensare visti i loro trascorsi, durante questi ultimi mesi hanno particolarmente legato e sono diventati ottimi amici.

Giulia De Lellis | Andrea Iannone provoca: “Odio le bugiarde”

“Con Tina ho legato molto” ha ammesso Lorenzo Riccardi del Trono Classico. “Abbiamo in comune un quoziente intellettivo molto alto” ha proseguito ironicamente. “Sparliamo sempre di tutti e ci divertiamo così” ha concluso strappando un sorriso a tutti i suoi fan che seguivano la diretta.

Trono Over | Ida e Riccardo quarantena insieme: “Non litighiamo”

Intanto, nonostante l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, Raffaella Mennoia ha annunciato che stanno continuando i casting per Uomini e Donne.