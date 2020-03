Andrea Damante e Giulia De Lellis sono davvero tornati insieme? Deianira Marzano racconta tutta la verità su Instagram: ecco cosa dicono gli amici.

Andrea Damante e Giulia De Lellis ci stanno davvero riprovando? Il gossip sui Damellis continua ad essere incessante dopo la fine della storia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con Andrea Iannone. A svelare qualche dettaglio in più è la blogger Deianira Marzano che, attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha spiegato che i due ci starebbero riprovando, ma che, al momento, non ci sarebbe nulla di ufficiale.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, Andrea Iannone: “gli amici dicono che ci stanno riprovando, ma non è niente di ufficiale”

Mentre Andrea Iannone lancia frecciatine sui social, Deinanira Marzano, su Instagram, conferma il riavvicinamento tra Damante e Giulia De Lellis di cui aveva già parlato Gabriele Parpiglia.

“Persone vicine, amici della coppia Andrea Damante e Giulia De Lellis mi hanno fatto sapere che è vero che si stanno frequentando, stanno insieme” – spiega Deianira Marzano in una prima storia pubblicata su Instagram.

Poi aggiunge: “diciamo che ci stanno riprovando, ma non è niente di ufficiale e si vedrà”.

La Marzano, poi, ha anche parlato della fine della storia d’amore tra la De Lellis e Andrea Iannone svelando i presunti motivi per i quali la relazione sarebbe giunta al capolinea.

Deianira svela che gli amici di Damante e della De Lellis le avrebbero fatto sapere che se la storia tra la De Lellis e Andrea Iannone è finita “la colpa non è di Giuilia, ma perchè si dice che lui sia stato un po’ malandrino”, dice la Marzano.

Deianira, poi, sferra una lancia in favore di Giulia De Lellis. “Penso che Giulia abbia sofferto molto per quello che le è successo con Andrea Damante e quindi un uomo che si metteva vicino a lei doveva stare attento a non ferirla”, aggiunge ancora la Marzano. La De Lellis e Damante, dunque, confermeranno il ritorno di fiamma o smentiranno tutto?