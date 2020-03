Uomini e Donne | Tina Cipollari e Lorenzo Riccardi non si sono presentati alla registrazione del Trono Classico del 3 Marzo 2020

La registrazione del Trono Classico del 3 marzo ha portato non poche novità all’interno di Uomini e Donne. Come riportato dai portali News Ued e Il vicolo delle news, durante il corso della puntata ci sono stati due grandi assenti: Tina Cipollari e Lorenzo Riccardi.

I due, come ormai risaputo, ricoprono il ruolo di opinionisti all’interno della trasmissione ed oggi non si sono presentati in puntata. Un’assenza alquanto strana, soprattutto per la Cipollari, visto che da quando ha iniziato il ruolo di opinionista nel programma di Maria De Filippi non ha mai saltato una sola registrazione.

Il pubblico di canale 5, con giusta causa, si chiede ora perché Tina Cipollari e Lorenzo Riccardi erano assenti dal Trono Classico di Uomini e Donne.

Tina Cipollari e Lorenzo Riccardi non si presentano a Uomini e Donne: le ipotesi

Come anticipato, in puntata c’erano soltanto Jack e Gianni Sperti, che di recente ha parlato del suo rapporto con Tina Cipollari, mentre degli altri due opinionisti non c’era traccia.

Almeno per il momento non si è conoscenza del perché i due non si siano presentati alle registrazioni. Alcuni hanno sospettato che a causa del Coronavirus abbiano preferito non presentarsi al Trono Classico di Uomini e Donne, ma lo stesso Lorenzo Riccardi su Instagram ha informato i fan che non avrebbe preso parte alla registrazione anche se era su un treno diretto per Roma.

“Oggi purtroppo non sarò in puntata, ma tornerò nella prossima” ha spiegato l’opinionista. Tina Cipollari di Uomini e Donne, invece, non ha lasciato tracce di sé. In molti sospettano che l’opinionista abbia lasciato il Trono Classico.

Se così fosse sarebbe un brutto colpo per il programma, visto che è una colonna portante del dating show di canale 5 e che gli ascolti dei giovani non fanno altro che crollare.

Tina Cipollari ha lasciato Uomini e Donne? Almeno per il momento non sembra esserci nessuna conferma, ma nemmeno nessuna smentita.