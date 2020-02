Trono Classico | Gianni Sperti si sbilancia su Tina Cipollari: “Ha torto!”

Trono Classico | Gianni Sperti si è sbilanciato sul suo rapporto con Tina Cipollari negli studi di Uomini e Donne

Gianni Sperti, recentemente intervistato dal settimanale dedicato a Uomini e Donne, ha parlato del suo rapporto con Tina Cipollari al Trono Classico.

I due opinionisti, nonostante siano grandi amici, sono soliti pensarla sempre in maniera radicalmente opposta e per questo, infatti, non di rado finiscono per litigare durante il corso delle registrazioni del dating show di Maria De Filippi.

“Difficilmente io e lei riusciremo a trovare un punto di incontro, siamo davvero troppo diversi” ha chiarito l’ex marito di Paola Barale. “Poi io ho ragione e lei ha torto!” ha proseguito ironico. “Qualora dovessimo riuscire a trovare un punto di incontro tra noi, beh griderò al miracolo!” ha concluso.

Gianni Sperti ha parlato del suo rapporto con Tina Cipollari al Trono Classico, visto che durante il momento dedicato al Trono Over di Uomini e Donne le loro opinionisti sono piuttosto simili.

Gianni Sperti e Tina Cipollari svelano i loro preferiti del Trono Classico

I due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno anche svelato, tra una confessione e l’altra, i loro preferiti del Trono Classico di Uomini e Donne.

L’ex ballerino, che non ha mai nascosto di preferire Ida Platano al Trono Over, ha ammesso che tra le sue corteggiatrici preferite ci sono Teresanna Pugliese, attualmente impegnata con la quarta edizione del Grande Fratello Vip, e Alessia Cammarota. Tra i tronisti, invece, è rimasto particolarmente legato a Marco Fantini che ritene una persona dolce e sensibile.

Tina Cipollari di Uomini e Donne, che ha lanciato un appello a tutti gli ex fidanzati di Gemma Galgani, ha dichiarato di preferire Fabio Colloricchio. Il suo accento spagnolo ha fatto breccia nel cuore dell’opinionista del Trono Classico.

Nonostante le loro divergenze in studio, è impossibile negare che Gianni e Tina di Uomini e Donne sono tra gli opinionisti più amati del piccolo schermo.