Trono Over | Gianni Sperti umilia Barbara. Lei scoppia in lacrime

Trono Over | Barbara De Santi ha preso in giro Gianni Sperti su Paola Barale. Lui l’ha smascherata durante la registrazione di Uomini e Donne

Ieri è avvenuta la tanto attesa registrazione del 15 febbraio del Trono Over di Uomini e Donne e, come riportato dal Vicolo delle News, ne sono successe di cose durante il corso della puntata.

Protagonista indiscussa, questa volta non è stata Gemma Galgani, è Barbara De Santi. La dama, che ha accettato di conoscere un nuovo corteggiatore, ha litigato pesantemente con Gianni Sperti. Tanto da scoppiare in lacrime durante il corso della registrazione. Cosa è successo?

Gianni ha insinuato che la dama abbia accettato di conoscere questo nuovo cavaliere soltanto perché dispone di una posizione economica piuttosto vantaggiosa. “Io, a differenza di qualcun altro in questo studio, mi mantengo da sola” ha tuonato la dama, facendo riferimento alla passata intervista di Paola Barale a Live Non è la d’Urso.

Gianni Sperti ha litigato con Barbara De Santi al Trono Over, chiedendo a chi si riferisse con quella frase, ma lei ha replicato affermando che non si riferiva a nessuno in particolare, ma il litigio non è finito qui.

Barbara De Santi prende in giro Gianni Sperti al Trono Over: lui la smaschera

Gianni Sperti, che aveva ovviamente colto il riferimento all’attacco di Paola Barale a Live Non è la d’Urso, ha subito bloccato Barbara De Santi al Trono Over, mostrandole alcuni screen, immortalati dal social Instagram, in cui lei punzecchiava l’opinionista proprio in merito a quell’intervista rilasciata.

Barbara, che era già stata rimproverata da Maria De Filippi a Uomini e Donne, ha provato a giustificarsi affermando che non pensava fosse un commento lasciato pubblicamente, ma che fosse in una chat privata, come se questo giustificasse le cose.

Barbara De Santi è scoppiata in lacrime ad Uomini e Donne a causa di Gianni Sperti, che ha provato che la dama non ha avuto il coraggio di dirgli ciò che pensava in faccia.

Come sempre il Trono Over di Uomini e Donne non delude mai il fedele pubblico di Maria De Filippi, con tanti colpi di scena.