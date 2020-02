Prendersi cura dei piedi è importante, non solo d’estate. Scopri come averli lisci e morbidi con rimedi naturali più efficaci.

Bisogna prendersi cura dei piedi anche inverno, non solo in estate, perchè hanno bisogno di essere curati regolarmente, in modo che siano sempre morbidi e lisci.

I piedi secchi e talloni screpolati è un problema che riguarda tantissime donne, in inverno soprattutto vanno incontro a secchezza ed allergie, che possono causare crepe, che in casi gravi possono sanguinare.

Questi inestetismi sono comuni e fastidiosi, soprattutto quando arriva la stagione estiva, che si indossano sandali o scarpe semiaperte.

I piedi si possono rendere più morbidi e lisci utilizzando dei rimedi naturali, però in casi più gravi con lacerazioni e crepe che sanguinano, è opportuno chiedere consiglio al medico specialista.

Gli ingredienti che potete utilizzare : olio di cocco, bicarbonato, miele, riso, limone e bicarbonato.

Piedi morbidi e lisci: ecco come fare

Per evitare di avere piedi ruvidi e secchi, è opportuno prendersene cura sempre, durante tutto l’anno, non solo quando si indossano scarpe aperte.

La frequenza della cura dipende dalla gravità del problema, è preferibile farlo una volta a settimana se non sono molto rovinati, ma in caso contrario anche più volte.

Ecco i rimedi naturali più efficaci.

1- Miele e olio di cocco: preparate una miscela di 2 cucchiai di miele e 2 di olio di cocco, poi applicate sui piedi, indossate un paio di calzini oppure potete avvolgere i piedi con una pellicola trasparente. Se sono molto ruvidi i piedi, fatelo per una settimana consecutiva. Potete sostituire l’olio di cocco con l’olio di oliva, ecco come.

In una bacinella con acqua calda mescolate una tazza di miele, mettete i piedi a bagno per almeno 20 minuti e poi li massaggiate.

2- Latte e bicarbonato di sodio: in una bacinella, mettete 3 tazze di latte caldo e bicarbonato di sodio, immergete i piedi, lasciateli in ammollo per 10 minuti.

Strofinateli delicatamente e li lasciate, ancora in ammollo per 10 minuti, noterete subito i piedi morbidi e lisci.

3- Riso e miele: in caso di piedi molto secchi e ruvidi, in una ciotola, mescolate un pò di riso cotto, due cucchiai di miele e aceto di mele, poi un cucchiaio di olio d’oliva, lavorare con un cucchiaio fino ad ottenere una crema. Applicate su tutti i piedi e massaggiate per almeno 20 minuti. E’ consigliato per chi ha la pelle molto spessa.

4- Crema idratante e guanto di crine: applicare una crema idratante e avvolgete i piedi con la pellicola trasparente, lasciate riposare per circa 2 ore. Poi lavate piedi e asciugateli, se sono molto screpolati i piedi, potete utilizzare un guanto di crine sui punti più rovinati, così eliminate le screpolature.

5- Bicarbonato: ammorbidisce la pelle dei piedi, basta versare 3 cucchiai in una bacinella con acqua calda, e fate un pediluvio. Se volete invece avere un effetto esfoliante, mettete in ammollo i piedi in una bacinella con acqua tiepida. Poi aggiungete 3 parti di bicarbonato di sodio e una parte di acqua e mescolate. Dovrete ottenere un composto granuloso, poi strofinate su piedi con movimenti circolari, insistete sulle zone interessate.

6- Burro di karitè e olio di mandorle: un rimedio casalingo molto efficace, con questi due ingredienti potete preparare un balsamo per piedi, ecco come. In un pentolino, mettete 50 grammi di burro di karité e fatelo sciogliere a bagnomaria, togliete dal fuoco ed aggiungete 20 grammi di olio di mandorle dolci.

Mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo, lasciatelo intiepidire e poi aggiungete 3 gocce di olio essenziale che gradite. Applicate sui piedi ogni sera, la mattina i piedi saranno morbidi e lisci.