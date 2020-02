Tina Cipollari: “La mia dieta va bene grazie a Maria, Kikò è felice”

Tina Cipollari è a dieta e non potrebbe stare meglio. La storica e amatissima opinionista di Uomini e Donne ha raccontato in un’intervista anche dei suoi rapporti con l’ex marito.

Negli ultimi anni Tina Cipollari era vistosamente ingrassata: tra l’inevitabile avanzare dell’età e qualche problema con lo stress inevitabilmente legato al divorzio e a tutte le beghe legali che ne sono conseguite, i chili in più avevano cominciato a diventare davvero tanti.

Proprio per questo motivo, notando che la sua opinionista preferita non riusciva a venire a capo del problema da sola, Maria De Filippi ha deciso di intervenire in prima persona e di consigliare a Tina un nutrizionista, che ha formulato una dieta su misura per lei.

Naturalmente non basta avere tra le mani la dieta perfetta per riuscire davvero a perdere dei chili, ci vuole anche tanto impegno e Tina ce lo sta davvero mettendo.

Si è raccontata al settimanale Nuovo Tv, spiegando com’è cambiata la sua vita mentre la sua salute migliorava sensibilmente e nel frattempo Kikò Nalli veniva preso di mira dagli appassionati di gossip.

Tina Cipollari: la dieta, la vita e Kikò

Sempre biondissima, sempre pronta a dire la sua ma visibilmente appesantita: era questa la Tina a cui progressivamente i telespettatori si erano abituati nel corso degli ultimi anni. Per quanto il gradimento da parte del pubblico fosse rimasto invariato, Tina aveva cominciato a ricevere anche molte critiche per il suo aspetto fisico.

Proprio per evitare che l’opinionista continuasse a rimanere in balia degli haters, e anche per preservare la sua salute fisica e mentale, Maria De Filippi ha fatto in modo che Tina cominciasse a seguire una dieta e, soprattutto, che la continuasse.

Tina ha infatti dichiarato a Nuovo TV che riceve spessissimo dei forti incoraggiamenti da Maria, che le ripete costantemente che è stata molto brava finora e che ha raggiunto degli ottimi risultati in pochi mesi.

“Direi che mi manca ancora una decina di chili per raggiungere l’obiettivo e stare bene” ha spiegato la Cipollari, che ha anche spiegato che la dieta non ha avuto ripercussioni sul suo umore.

Capita spesso, infatti, che l’umore di chi si sottopone a un regime alimentare controllato peggiori moltissimo: il motivo fondamentale è la rinuncia al cibo che, per molti, ha anche un forte significato emotivo.

Tina invece ha spiegato di sentirsi benissimo, anche più sgonfia e più attiva grazie al fatto di riuscire a dormire meglio. Con questi ottimi presupposti è pronta a portare il suo percorso fino in fondo.

A essere felice della nuova serenità di Tina e della forma smagliante che la Cipollari tornerà a sfoggiare di qui a poco è certamente Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino che è ormai da anni una presenza costante nella vita sentimentale di Tina.

Se si gode con grande tranquillità la vita di coppia insieme al suo Vincenzo, Tina ha però ancora il tempo (e la voglia) di commentare la vita privata di Kikò Nalli, il quale continua a frequentare tra alti e bassi Ambra Lombardo.

La Lombardo, che ha conquistato Kikò mentre entrambi si trovavano nella Casa del Grande Fratello, è infatti stata costantemente bersagliata da molte critiche a causa del suo comportamento nei confronti dell’ex marito della Cipollari.

Le ultime accuse, risalenti appena a qualche mese fa, riguarderebbero la scelta di Ambra di non recarsi in ospedale ad assistere il proprio compagno quando quest’ultimo è stato colto da forti dolori al petto che avevano fatto temere il peggio.

Molto probabilmente la Lombardo non ha avuto il tempo materiale di raggiungere Kikò, che vive e lavora a Roma, da Milano, dove invece Ambra ha il suo domicilio. Proprio per questo è ancora una volta Tina a tentare di calmare le polemiche.

Anche nella sua ultima intervista Tina ha dichiarato che Kikò e Ambra hanno il diritto di condurre la propria vita sentimentale senza il bisogno che qualcuno li giudichi in continuazione e, di certo, non hanno bisogno del suo parere per andare avanti ed essere felici.

