Maria De Filippi, durante la conferenza stampa del serale di Amici 19, ammette che due anni fa Ultimo fece il provino per il talent ma fu scartato

La storia ne è piena: l’editore che rifiutò Harry Potter, il talent scout che scartò Messi, casi di enormi sviste o, sarebbe meglio dire, di un pizzico di miopia di troppo nel valutare il vero talento.

A caderne vittima sono stati grandi nomi, da una parte e dall’altra, talenti incompresi e selezionatori vittime di madornali sviste. All’elenco di questa ultimi si è di recente aggiunto un nome a dir poco eccellente del panorama italiano: Maria De Filippi.

A quanto pare alla regina di Mediaset è sfuggita qualche tempo fa una vera e propria perla, un talento che aveva tentato la strada del talent Amici ma che da quest’ultimo fu rifiutato.

Maria De Filippi, Ultimo e Amici

“La soddisfazione più grande che mi dà questo programma è l’opportunità che riesce a dare ai ragazzi, e non si tratta solo di diventare famosi ma anche una semplice lezione di canto o di ballo”

A parlare è lei, Maria De Filippi, conduttrice di alcuni tra i programmi più amati della televisione italiana di oggi tra i quali figura senza dubbio Amici, il talent pronto a sfoderare vip nel campo della musica e del ballo.

Il programma condotto da Maria De Filippi ha visto nascere star del calibro di Emma Marrone, Alessandra Amoroso e tanti altri ancora ma, a quanto pare, c’è anche qualche blasonato nome sfuggito al palcoscenico di Amici:

“Mi fa piacere sapere di talent che hanno partecipato ad Amici dieci anni fa e adesso sono coreografi o assistenti coreografi. Non ho molti rimpianti. Nel corso delle edizioni sono passati alcuni cantanti, che adesso sono famosi e al tempo non ci siamo accorti di loro. Per esempio, due anni fa passò Ultimo e chi fece le selezioni all’epoca non se ne accorse.”

Ma il più celebre cantante italiano del momento sembra non portare rancore:

“Con Ultimo ci sentiamo al telefono ed abbiamo un bellissimo rapporto”

L’ennesima lezione dunque che ci mostra come arrendersi è sempre e comunque un grande errore: un no, un rifiuto, una critica possono essere benzina per andare avanti e crescere, arrivando fino a diventare la più grande giovane stella della musica italiana.