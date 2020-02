Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi, furiosa con Armando Incarnato, interrompe la registrazione del trono over.

Registrazione del trono over di Uomini e Donne interrotta da Maria De Filippi. La conduttrice avrebbe preso la clamorosa decisione dopo essersi arrabbiata con Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi del trono over.

Uomini e Donne: Maria De Filippi interrompe la registrazione del trono over per Armando Incarnato

Maria De Filippi ha interrotto la nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne dopo aver perso letteralmente la pazienza con Armando Incarnato. A raccontare tutto è il Vicolo delle news che pubblica le anticipazioni dettagliate di quanto accaduto. Tutto è cominciato quando al centro dello studio di è accomodata Veronica Ursida, la dama con cui Armando ha avuto una frequentazione, oggi finita.

Veronica, al centro dello studio per fare il punto sulla sua conoscenza con Andrea, è stata accusata di frequentare un uomo fuori dalla trasmissione. Il Vicolo delle News scrive: “Armando sputa fuori il fatto che in giro si dice che Veronica se la faccia con qualcuno che lei ritiene un amico ma con il quale invece ci sarebbero degli incontri, facendo delle allusioni che quest’uomo forse sia pure impegnato”.

Di fronte alle accuse di Armando Incarnato che è tornato nel parterre dopo essere stato accusato di avere una storia fuori dal programma, Veronica è scoppiata a piangere mentre Armando ha continuato a puntare il dito contro Veronica al punto che Maria De Filippi avrebbe inveito contro il cavaliere napoletano.

“La conduttrice inizia ad arrabbiarsi ed urlare a sua volta contro il napoletano dicendogli di smetterla di esagerare, che tratta sempre le donne allo stesso modo come con Veronica con cui c’è stata una storia, che tutte quelle che hanno provato a conoscerlo alla fine finiscono in lacrime a causa sua, Armando cercava di giustificarsi ma Maria non lo fa parlare intimandogli di farla finita, si alza di scatto, chiede a Tina di salutare e se ne va”, si legge ancora sul Vicolo delle News.