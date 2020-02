Amici di Maria De Filippi | La conduttrice, durante la conferenza stampa del talent show di canale 5, ha svelato il nuovo regolamento del serale

Amici di Maria De Filippi, la fase serale, sta finalmente per tornare sul piccolo schermo. Anche se con un po’ di anticipo.

Oggi, infatti, si è tenuta la conferenza stampa ufficiale del talent show di canale 5 e la padrona di casa, nonché ideatrice del programma, ha spiegato come funzionerà quest’anno.

Maria De Filippi su Amici 19 non ha anticipato ogni cosa, ma ha svelato succose novità per questa nuova edizione. Il programma, quest’anno, sarà diviso in due parti per un totale di 10 puntate. Le prime 6 saranno dedicate agli allievi di quest’anno e le restanti 4 ai concorrenti storici, ma quest’aspetto lo approfondiremo meglio dopo.

Ad essere giudicati, quest’anno, non ci saranno soltanto gli allievi, ma anche i professori! Quest’ultimi, infatti, si esibiranno proprio come i loro allievi e saranno giudicati da Al Bano e Romina Power!

Il nuovo regolamento di Amici di Maria De Filippi rivoluzionerà ogni aspetto del programma a cui eravamo abituati.

Enrico Nigiotti ed Elena D'Amario | Lei si commuove ad Amici, lui la ricorda a Verissimo

Amici di Maria De Filippi: arriva l’edizione All Stars con Alberto Urso ed Enrico Nigiotti

L’altra novità prevista per quest’anno, oltre ad Amici Prof, è anche il nuovo format Amici All Stars. In cosa consiste?

Le ultime 4 puntate delle 10 previste quest’anno, tra l’altro il talent andrà in onda di venerdì e non di sabato come ormai il pubblico si è abituato, saranno dedicate agli storici concorrenti del talent show di Maria De Filippi. Tra questi infatti, ci saranno Enrico Nigiotti, Alberto Urso, Vincenzo Di Primo e Sebastian, ma non solo.

Il format decreterà chi tra gli storici concorrenti del talent show di canale 5 riuscirà ad accaparrarsi la coppa che forse non è riuscito a vincere durante la sua edizione. Il cast completo di Amici All Stars non è ancora stato svelato, mentre quello di Amici 19 è stato appena ufficializzato.

Amici di Maria De Filippi: svelati i due nuovi giudici – VIDEO

Mai come quest’anno, il talent show di canale 5 promette grandi cose per il suo fedele pubblico.