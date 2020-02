Emma Marrone chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Andiamo a scoprire chi è Emma Marrone. Cantante dotata di una gran voce ha fatto emozionare il pubblico per moltissime delle sue canzoni.

Emma Marrone è diventata nota per la vittoria di Amici di Maria De Filippi, ma in seguito la sua carriera è continuata anche con diverse partecipazioni al Festival di Sanremo. Ad Amici di Maria De Filippi è tornata dopo anni come coach e ha riscosso grande successo.

Andiamo scoprire di più su di lei, sulla sua carriera e vita privata

Emma Marrone: età, altezza, peso

La cantante salentina è nata il 25 maggio del 1984. Compirà dunque tra un mese e mezzo 34 anni. Ne sono passati diversi dalla vittoria di Amici di Maria De Filippi per lei, ma sicuramente rimane una ragazza bellissima e con un sorriso che fa impazzire gli italiani. Inoltre è un’artista completa che negli anni ha dimostrato di avere una voce al di fuori della norma e grandissima capacità anche nel gestire le sue emozioni sul palcoscenico.

Il suo vero nome è Emmanuela Marrone, è alta 163 cm e pesa 55 kg. Dopo aver vissuto per qualche anno a Sesto Fiorentino ha deciso di trasferirsi nella sua terra ad Aradeo, in Puglia. Qui viveva con la sua famiglia composta dal papà Rosario, ex infermiere, la mamma Maria che fa la casalinga e il fratello Francesco che possiede un negozio di articoli elettronici. Dopo aver ottenuto molto successo nel mondo della musica, Emma va via dal suo amato paesino e ora vive tra Milano e Roma.

Emma Marrone: Instagram

Emma Marrone è molto attiva sui social infatti sul suo profilo Instagram è solita convivere con le persone che la seguono e la sostengono momenti della sua vita quotidiana. La cantante è molto apprezza infatti conta circa 3,6 milioni di follower e le sue foto ottengono sempre molti likes e commenti. Il profilo ufficiale di Emma Marrone è questo qui.

Emma Marrone: Tatuaggi

Emma Marrone è molto appassionata di tatuaggi, infatti ne diversi sparsi su tutto il corpo. Tra quelli più significativi vi sono la scritta Uccia, si tratta di un tatuaggio realizzato sull’avambraccio per sua nonna materna che si chiama Donata mentre sul braccio dentro ha una scritta in francese Je m’en fous che significa ‘non mi interessa’ ed è un tattoo comparso sul corpo di Emma dopo la fine della sua relazione con Stefano De Martino che ricordiamo è stata lasciata per Belen Rodriguez.

Sempre sull’avambraccio ha un occhio mentre sul fianco desto ha un ramo in fiore, una rondine e un muffin con la scritta MB (Miss Brown) che si è fatta tatuare dopo aver perso una scommessa con alcuni amici. Dietro il collo ha un infinito e la scritta oltre. Questi sono solo alcuni dei tatuaggi che la cantante si è fatta fare ma ce n’è uno che rimane particolarmente nascosto si tratta nella chiva di violino che Emma si è fatta tatuare nella zona dell’inguine e rappresenta il suo grande amore per la musica.

Emma Marrone: vita privata

Emma Marrone ha avuto molte relazioni nel corso della sua vita a causa delle quali spesso è finita sui giornali di gossip. Tra questi anche Stefano De Martino, i due si sono conosciuti mentre erano allievi dentro la scuola di Amici, era il 2009 e i due avevano deciso di fidanzarsi. La loro relazione si interrompe nel 2011 quando il ballerino decide di mettersi con la la ballerina Giulia Pauselli. Tuttavia Stefano torna da Emma ma la storia non ha durata poiché nel 2012 Stefano si innamora si Belen Rodriguez.

L’anno successivo la Marrone conosce Marco Bocci e iniziano una relazione ma anche questa naufraga pochi mesi più tardi. Verso la fine nel 2014 Emma inizia a frequentare Fabio Boriello, fratello del noto calciatore Marco, i due si trovano molto bene insieme ma a settembre del 2015 si lasciano. Nel 2018 si fa strada tar i gossip che la cantante si sia fidanzata di nuovo, questa volta con un attore, Giacomo Ferrara, conosciuto per aver interpretato il personaggio Spadino nella serie Suburra. Tuttavia la notizia viene smentita dalla diretta interessata durante un’intervista.

Emma Marrone: carriera

Emma Marrone si appassiona alla musica fin da quando era piccola e quando ha 19 anni vince, insieme al suo gruppo Lucky Star, il programma SuperStar, tuttavia il gruppo si soglie 3 anni dopo. Successivamente nel 2007 formerà una altro band ma anche questa si scioglie nel 2009. Nello stesso anno Emma decide di presentarsi ai casting di Amici di Maria De Filippi, riesce ad entrare nella scuola ed a vincere. Nel 2011 sale sul palco dell’Ariston di Sanremo insieme a Kekko dei Moda ma la loro canzone si classifica seconda, l’anno successivo Emma partecipa di nuovo con la canzone Non è l’infermo riuscendo a guadagnarsi il primo posto. Nel 2013 pubblica il suo terzo album Schiena e l’anno successivo partecipa all’Eurosong Vision Contest. Nel 2015 esce il suo quarto album Adesso e nello stesso anno viene scelta da Carlo Conti per partecipare come valletta al Festival di Sanremo. Nel corso degli anni registra diversi successi diventando una delle cantanti più apprezzate in Italia. Nel 2018 pubblica il suo ultimo album Essere qui

Il 2018 è stato un’anno davvero importante per Emma, infatti, durante l’intervista parla con grande sincerità di questo periodo della sua vita che lei stessa definisce un grande ‘boom’. “È stato un anno bellissimo, ma anche molto complicato. Quando ti guardi dentro qualcosa cambia. Anni fa promisi ai miei genitori che non mi sarei mai fatta inquinare dal mio lavoro e ho mantenuto questa promessa nel periodo più complicato della mia carriera”.

“In questo periodo sono molto sensibile perché ho fatto scelte difficili da sostenere nella mia vita e nel mio lavoro. Musicalmente ho seguito quello che sono oggi, sono una donna di 35 anni e non volevo vendere bugie al mio pubblico. Non so mentire e non posso farlo nemmeno attraverso la musica”.

Nel 2019 la cantante ha pubblicato il sesto album Fortuna, anticipato nel mese di settembre dal singolo Io sono bella, scritto per lei da Vasco Rossi. Il disco è stato in seguito promosso anche dal secondo singolo Stupida allegria, uscito il 6 dicembre. Il 25 maggio 2020, Emma festeggerà il suo compleanno e i suoi dieci anni di carriera con un grande concerto all’Arena di Verona.

Emma Marrone: il ritorno della malattia

A settembre 2019, Emma spiazza tutti annunciando una pausa per un problema di salute. Il ritorno del tumore ha costretto Emma a sottoporsi ad una nuova operazione chirurgica. Superato tutto, Emma è tornata più bella e forte di prima e, su Instagram, ha scritto:

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata!

Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto.

Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito.

Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi!

La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente!

Vi voglio un mondo di bene❤️

EMMA”.