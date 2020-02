Uomini e Donne | Giovanna Abate sul Trono Classico: “Mi fa sentire viva”

Uomini e Donne | Giovanna Abate ha confidato che grazie all’esperienza al Trono Classico è riuscita a sentirsi di nuovo viva

Giovanna Abate, dopo l’esperienza da corteggiatrice con Giulio Raselli, è una delle nuove protagoniste del Trono Classico. La tronista ha rivelato che prima di prendere parte a Uomini e Donne aveva messo da parte l’amore, che fin troppo l’aveva fatta soffrire, ma grazie all’esperienza televisiva negli studi Elios di Roma è riuscita a superare questi paletti che si era imposta da sola.

“Avevo messo da parte certe emozioni, mi portavano soltanto sofferenza” ha confidato Giovanna Abate di Uomini e Donne. “Grazie al programma sono riuscita a sentirmi di nuovo viva” ha concluso la nuova protagonista del Trono Classico.

Giovanna Abate fa una promessa a Uomini e Donne: “Ve lo mostrerò”

Giovanna Abate, che nella scorsa registrazione non ancora andata in onda ha ricevuto le scuse di Giulio Raselli a Uomini e Donne, è consapevole che durante il suo percorso al Trono Classico ha mostrato un lato di sé forse troppo “acceso” e combattivo, mettendo da parte la parte più dolce e sensibile di stessa.

Per questo motivo, infatti, ha promesso ai telespettatori di Maria De Filippi che durante il corso di questa nuova esperienza proverà a mostrare un lato nuovo di sé, quello che il pubblico non ha mai visto.

“Voglio potervi mostrare in questo ruolo di tronista la parte dolce di me che non sono riuscita a far emergere quando ricoprivo il ruolo da corteggiatrice” ha promesso Giovanna Abate del Trono Classico, che di recente ha perso la calma con il corteggiatore Sonny.

Ci riuscirà, visto il poco spazio che la trasmissione sta dedicando ai giovani tronisti?

Il percorso di Giovanna Abate a Uomini e Donne, purtroppo, non è ancora stato mostrato del tutto al pubblico visto che il Trono Classico viene trasmesso soltanto una volta a settimana.