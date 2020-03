Trono Classico| Crollano gli ascolti, mentre l’Over procede bene

Gli ultimi dati registrati relativi agli ascolti raggiunti dal Trono Classico, non sembrano essere incoraggianti

Cattive notizie per gli appassionati di Uomini e Donne. Gli ascolti sono in calo. I dati raccolti rispetto all’audience del Trono Classico non sono incoraggianti e rivelano un disinteresse preoccupante. In particolare, è stata la scelta di mandare in onda la versione classica del format condotto da Maria De Filippi a rivelarsi non particolarmente brillante.



I dati raccolti rispetto all’ultima puntata andata in onda, si aggirano intorno al 16% di share, con 2.300.000 telespettatori. La notizia di un calo così importante non dovrebbe però sconvolgerci. Era nell’aria già da un po’ che gli ultimi sviluppi del Trono Classico non erano riusciti a coinvolgere il pubblico da sempre affezionato al programma.

I dati più incoraggianti sembrerebbero riguardare le puntate relative alle Scelte dei tronisti. Ad esempio, la Scelta di Giulio Raselli sembrerebbe aver sollevato un po’ le sorti del programma.

Trono Classico | Il pubblico preferisce l’Over e gli ascolti calano

È ormai un dato di fatto che il pubblico di Uomini e Donne preferisce la compagnia del parterre delle dame e dei cavalieri, piuttosto che quella dei giovani che nel programma vanno per trovare, in teoria l’amore. In molti hanno lamentato la mancanza di trame consistenti nel Trono Classico, virando quindi, la loro attenzione sulle avventure di Gemma Galgani, Barbara De Santi e degli altri protagonisti della versione Over del programma.

A dimostrazione di questo cambio di rotta, ci sono i dati raccolti relativi agli ascolti. È ormai ufficiale che l’Over con il suo 23% di share ha superato di gran lunga il Trono Classico, un tempo in pole position nei gusti del pubblico. Il calo vertiginoso degli ascolti, tra l’altro, un po’ di tempo fa ha addirittura lasciato presagire la possibilità di cancellare il Trono Classico per sempre.

Le motivazioni di questo calo di ascolti, potrebbero essere attribuite a molteplici fattori. In primis, la diffidenza del pubblico di Uomini e Donne che nel programma ha visto aggirarsi parecchi personaggi che più che l’amore, cercavano la visibilità.

