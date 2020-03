L’evento di bellezza Cosmoprof sposta le date dell’edizione 2020. La manifestazione si svolgerà dall’11 al 15 giugno.

La prossima edizione del Cosmoprof si svolgerà dal giorno 1 al 15 Giugno 2020. Le date dell’evento sono state posticipate causa Coronavirus.

Cosmoprof | L’evento che celebra la bellezza

Una fiera che si svolge a Bologna dedicata ai prodotti di bellezza, icona per parrucchieri, estetisti di tutta Italia che si riuniscono per proporre i loro prodotti, le loro capacità, il loro talento. Inoltre è possibile assistere a esposizioni degli stessi produttori.

Il Cosmoprof è davvero enorme ed è facile perdersi. La fiera infatti è divisa in tre saloni: CosmoPack, Cosmo Perfumery & Cosmetics e Cosmo Hair & Nails & Beauty Salon, all’interno dei quali possiamo trovare marchi per ogni categoria.

Quali saranno le nuove date del Cosmoprof 2020?

La fiera dell’estetica di Bologna toccherà quest’anno la sua cinquantatreesima edizione che si terrà dal 1 Giugno al 15 Giugno 2020. A causa delle ultimissime evoluzione del Coronavirus questa edizione avverrà posticipatamene in accordo con il comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna.

Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia-Associazione nazionale imprese cosmetiche aggiunge: «Anche in questa occasione, Cosmetica Italia si muove al fianco dello storico partner BolognaFiere Cosmoprof e condivide la decisione di posticipare la manifestazione fieristica per garantire le massime condizioni di salute e sicurezza agli operatori e ai visitatori dell’evento. L’obiettivo futuro è quello di arrivare compatti al nuovo appuntamento per riconfermare lo slancio dell’industria cosmetica italiana, eccellenza riconosciuta nel mondo, capace di reagire positivamente anche in contesti di incertezza».

L’evento non subirà radicali cambiamenti, moltissimi articoli sul web infatti, stanno riportando il programma che seguirà nel mese di Giugno.

BolognaFiere

LIBERAMENTE e OUTDOOR EXPO – nuove date 24-26 aprile 2020

EUDI SHOW – nuova data 27-29 novembre

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA/COSMOPACK – nuova data 11-15 giugno 2020

IL MONDO CREATIVO – nuove data 24-26 aprile 2020

BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR – nuova data 4-7 maggio 2020

BOLOGNA LICENSING TRADE FAIR – nuova data 4-5 maggio 2020

Le nuove date delle manifestazioni ALMA ORIENTA, CAREER DAY, TANEXPO e FAMAART sono in definizione

Modena Fiere

VERDI PASSIONI – sospensione dell’evento

UNIMORE ORIENTA – nuova data in definizione

Ferrara Fiere & Congressi

SEALOGY – nuova data 20-22 novembre 2020

La Fiera precisa che “le date oggi comunicate potrebbero subire ulteriori modifiche dettate dall’esigenza di ottimizzare i calendari fieristici internazionali interessati, su scala mondiale, da analoghe problematiche e nell’ottica di escludere eventuali sovrapposizioni”.

Si stima l’avvento di centinaia di migliaia di visitatori come ogni anno provenienti da moltissimi paesi nonostante il clima di allerta e preoccupazione dovuto al virus.