Trono Classico | Lorenzo Riccardi pronto per una nuova sfida: “Voglio…”

Trono Classico | Lorenzo Riccardi, intervistato dal magazine di Uomini e Donne, si è detto pronto a partecipare ad una nuova sfida televisiva. Quale sarà?

Lorenzo Riccardi, con grande gioia da parte del pubblico di canale 5, da qualche tempo ricopre il ruolo di opinionista al Trono Classico di Uomini e Donne.

Il fidanzato di Claudia Dionigi è grato ed onorato di poter avere quest’occasione televisiva, ma si è detto pronto a lanciarsi anche in una nuova, e per lui inedita, sfida. Quale?

Lorenzo vorrebbe prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi! L’opinionista, che è un po’ come San Tommaso, vorrebbe appurare con i suoi occhi se l’esperienza in Honduras è così difficile come la dipingono.

Il suo appello sarà ascoltato? Lorenzo Riccardi sarà nel cast dell’Isola dei Famosi dopo l’esperienza al Trono Classico di Uomini e Donne?

Lorenzo Riccardi fa una riflessione sul Trono Classico: “Non ci sono più quelli di una volta”

L’opinionista Lorenzo Riccardi del Trono Classico, oltre a rivelare di voler prendere parte all’Isola dei Famosi, che quest’anno sarà condotta da Ilary Blasi e non dalla Marcuzzi, ha anche commentato gli attuali percorsi dei tronisti di Maria De Filippi.

Lorenzo, che inutile negarlo ha espresso un po’ il parere del pubblico da casa, trova che gli attuali corteggiatori siano molto più piatti rispetto a quelli che, in un modo o nell’altro, hanno fatto la storia di Uomini e Donne.

“Al momento non ho ancora visto corteggiatori simili a me” ha esordito il fidanzato di Claudia Dionigi. “O a Luigi Mastroianni o a Giordano Mazzocchi” ha proseguito l’opinionista del Trono Classico Lorenzo Riccardi. “Qualcuno che sia pronto a lottare in prima linea per ottenere quello che vuole” ha concluso.

Anche se Lorenzo sembra nutrire grosse speranze nei confronti di Giuseppe, il corteggiatore di Sara Amira. Sarà in grado Giuseppe di onorare i suoi precedessori? Anche se non è lui il corteggiatore che Giovanna e Sara si sono contese durante la scorsa registrazione.

