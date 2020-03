Antonella Elia ha allontanato Valeria Marini, che ha provato ad avere un chiarimento con lei dopo la diretta di ieri con il Grande Fratello Vip

Se pensavate che dopo la diretta di ieri con il Grande Fratello Vip, le cose all’interno della casa più spiata d’Italia si fossero calmate, beh vi sbagliate di grosso.

Valeria Marini, nel corso delle scorse ore, ha cercato di avere un chiarimento con Antonella Elia, per provare a spiegare che non intendeva sbandierare il suo crocifisso come se fosse un demone. L’ex ragazza di Non è la Rai, però, non ne ha voluto sapere di chiarire con la showgirl e l’ha cacciata in malo modo.

“Non mi rivolgere mai più la parola, mi devi stare lontana!” ha sbottato Antonella Elia contro Valeria Marini al Grande Fratello Vip. “Sei venuta qui a rompermi le pall*? Ma parla con gli altri, invece di stare appresso a me!”

GF Vip | Valeria Marini vuole chiarire con Antonella Elia. Lei sbotta: “Vai via!”

Valeria Marini, che ieri ha scoperto in diretta della condanna ricevuta da Vittorio Cecchi Gori, aveva provato a trovare un punto di incontro con Antonella Elia al GF Vip, ma quest’ultima non ne ha voluto sapere, invitandola non solo ad andare via ma ad usare il rosario soltanto privatamente.

“La religione è una cosa seria, usalo quando sei sola e non per fare queste cose!” ha sbottato la showgirl. “Vai via, te ne devi andare. Con te non voglio avere niente a che fare!” ha proseguito.

“Dici che io ti provoco, ma sei tu che non fai altro che provocarmi da quando sono entrata” ha replicato Valeria Marini al GF Vip, che ieri ha avuto una discussione con Sossio Aruta. “Chi sei tu per continuare ad offendere le persone?” ha concluso.

Tra Antonella Elia e Valeria Marini, ormai sembra evidente, non ci potrà mai essere nessun chiarimento.