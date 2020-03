Francesco Monte | Paola Di Benedetto svela: “L’ho sentito prima del GF Vip”

Francesco Monte | Paola Di Benedetto ha confidato a Teresanna Pugliese di averlo sentito prima di entrare al Grande Fratello Vip

Francesco Monte, oltre ad aver preso parte alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, è l’elemento che unisce ben due concorrenti di quest’anno: Paola Di Benedetto e Teresanna Pugliese. Le due, infatti, in periodi diversi, hanno avuto una relazione con l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e all’interno della casa più spiata d’Italia si sono lasciate andare a qualche confessione sul suo conto.

“Lui mi ha scritto prima che io entrassi qua” ha raccontato Paola. “Mi ha detto che confida nella mia intelligenza, facendomi intuire che non vuole che io parli male di lui” ha proseguito. “Ma io non voglio dedicargli nemmeno cinque minuti” ha concluso.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono sentiti prima del Grande Fratello Vip e sembrerebbe che i due non siano rimasti proprio in ottimi rapporti, vista la confessione della modella.

Teresanna Pugliese: il retroscena su Francesco Monte al GF Vip

Anche Teresanna Pugliese ha dato il suo personale contribuito su Francesco Monte. Se la scorsa volta aveva fatto una rivelazione choc sulla sua partecipazione a Uomini e Donne, questa volta ha parlato di un’altra ragazza del suo ex.

“Ho incontrato ad un evento Giulia Salemi” ha raccontando l’ex tronista a Paola Di Benedetto al GF Vip, che recentemente è stata male dopo un litigio con Antonio Zequila. “Non volevo passasse il messaggio che siamo diventate amiche tra noi, anche perché ha fatto tutto lei, ma devo ammettere che è una ragazza molto carina, simpatica” ha concluso.

Nemmeno a farlo apposta, il pubblico del piccolo schermo, dopo queste rivelazioni, ha notato che tutte le ex di Francesco Monte hanno fatto il GF Vip. Una bella, e bizzarra, coincidenza.

Visualizza questo post su Instagram 25/02 @exes_official 🔥 #exes #underwearcampaing Un post condiviso da Francesco Maria Monte (@francescomontereal) in data: 25 Feb 2020 alle ore 5:40 PST

Se Teresanna Pugliese non voleva legare con la ex di Monte, discorso completamente diverso per Paola Di Benedetto. Paola, infatti, non ha mai smentito di aver un bel rapporto con la Salemi. Dopo di tutto: l’unione fa la forza.