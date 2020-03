GF Vip | Signorini rimprovera Asia Valente: “Collega il cervello!”

GF Vip | Alfonso Signorini ha rimproverato Asia Valente per aver dato a Sossio Aruta del down

Alfonso Signorini, durante il corso di questa puntata del GF Vip, non poteva non rimproverare Asia Valente su quanto affermato nel corso della scorsa settimana su Sossio Aruta. O meglio, l’influencer non ha offeso l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ma un’intera categoria di persone etichettandolo come affetto dalla sindrome di down.

“Tu sei molto divertente, ma sei tanto stupida!” ha esordito il padrone di casa. “Hai offeso delle persone adorabili” ha proseguito. “La prossima volta, prima di parlare, collega il cervello!” ha concluso.

Alfonso Signorini ha rimproverato Asia Valente al GF Vip per la frase sui down, frase che ha creato non pochi problemi al programma.

Asia Valente si scusa al GF Vip per lo scivolone sui down: “Non volevo”

Poco prima della diretta di questa sera con il Grande Fratello Vip, è stata lanciata una petizione online da una onlus disabili per chiedere ad Alfonso Signorini e ai suoi autori di prendere provvedimenti nei confronti di Asia Valente.

“Ci tengo a precisare che non ho usato quella frase in senso offensivo” ha chiarito la concorrente. “Ho usato quel termine in maniera completamente sbagliata. Chiedo scusa a Sossio e a tutte le persone che si sono sentite offese” ha concluso l’influencer.

“Tu non devi chiedere scusa a Sossio” ha bacchettato il conduttore, facendo riferimento al momento in cui Asia l’ha chiamato down al Grande Fratello Vip. “Ma a tutte le persone con la sindrome di down, hai offeso la loro intelligenza” ha concluso.

Asia Valente al GF Vip è rimasta senza parole, profondamente dispiaciuta per quanto accaduto durante il corso della diretta di questa sera.

Per sdrammatizzare un po’ il momento, Antonio Zequila al GF Vip ha approfittato per mandare i suoi saluti a suo cugino Marcellino, affetto dalla sindrome di down.