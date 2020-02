Paola Di Benedetto piange disperata al Grande Fratello Vip 2020 dopo la lite con Zequila: “sto male quando mi danno della bellona che non sa fare niente”.

Paola Di Benedetto si lascia andare ad un pianto disperato dopo la furiosa lite con Antonio Zequila. A ferirla sono state alcune parole di Zequila che le ha dato della “bellona che non sa fare niente”. Un’etichetta che Paola confessa di aver sempre dovuto fare i conti e che ha cercato in tutti i modi di eliminare.

Paola Di Benedetto piange dopo la lite con Zequila al Gf Vip: “mi sono sempre sentita dare della bellona che non sa fare niente”

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020 con Alfonso Signorini, animata dal suo pesante litigio con Antonio Zequila, Paola Di Benedetto si sfoga con Adriana Volpe e Sara Soldati. “Lei ha fatto una battuta per difendermi”, spiega Sara ad Adriana che aveva perso l’inizio della discussione. La Volpe cerca di consolare Paola dicendole di non dar peso alle parole di Zequila perchè è una persona rispettosa.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Mi dispiace perchè in tre parole una persona può dipingere…” – dice non riuscendo a concludere la frase. Poi aggiunge: “non hai idea di che lotta continuo a fare per levarmi di dosso questi titoli di bellona, quella che non sa fare un caz*o, quella che non fa mai un caz*o. Io sto male per queste cose, tantissimo, e tutto volevo tranne…“, aggiunge scoppiando poi a piangere.

“Ha fatto la figura di m…, stasera la figura l’ha fatta lui”, le dice Sara mentre Adriana prontamente la abbraccia.

“Ci sono cose che mi fanno stare male, dei titoli gratuiti che la gente mi ha sempre dato e che mi fanno stare male e a me che mi sbattono in prima serata così, senza un motivo, per il niente, mi fanno soffrire perchè non me li merito perchè so di non meritarmeli e a me che li dia Antonio gratuitamente mi fa rosicare tantissimo dopo che lo difeso davanti al mio fidanzato (Federico Rossi aveva attaccato Zequila per una battuta su Paola ndr) dopo che l’ho sostenuto e supportato e cosa mi prendo? Quella ignorante che non sa fare un caz* e non farà mai un caz*o”, aggiunge ancora tra le lacrime