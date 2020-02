Gf Vip, lite furiosa tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto. “Ignorante, non hai fatto niente nella vita”. Lei replica: “cafone”.

Lite furiosa al Grande Fratello Vip 2020 tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto. Tutto nasce mentre il collegamento con lo studio di Alfonso Signorini non c’è. Dopo aver visto un filmato in cui Zequila faceva una battuta su Sara Soldati e la sua bellezza, Paola ha replicato esortando Antonio a non credere di poter conquistare una ragazza di 20 anni. Parole che hanno infiammato Zequila che si è scagliato in diretta contro Paola.

Lite in diretta al GF Vip 2020, Zequila a Paola: “ignorante, non hai fatto niente nella vita”. Di Benedetto: “cafone”

Antonio Zequila non ci sta a passare per l’uomo che ci ha provato con Sara Soldati. Di fronte alla frase di Paola Di Benedetto che ha commentato con un “ci sono cose possibili e cose impossibili, la verità è questa”, il probabile flirt tra Zequila e Sara Soldati, entrata nella casa con Asia Valente e Teresanna Pugliese, non ci ha visto più.

“Io ho avuto donne più giovani e più fi…e di te”, ha prontamente ribattuto Zequila. “Non fare il cafone con me. La stai tartassando da tre giorni. Sei un cafone, io con te ho sempre giocato. Non è un fatto di età, ci sono cose possibili e cose impossibili tipo questa”, ha risposto Paola.

Zequila ha rincarato la dose: “Tu sei maleducata. Io sono stato con donne più giovani di te e più belle di te”. Paola, furiosa per la reazione di Zequila con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto difendedolo anche di fronte alla dura reazione del fidanzato Federico Rossi, non ci ha visto più: “Non ti si può colpire nel tuo ego. Sei cafone. Sei allucinante. A me lo vieni a dire, che ho sempre giocato con te? A me mi vieni a far la predica? Oh! Qua casca. Abbiamo toccato l’ego di Zequila, non sia mai”.

“Sei una grande maleducata e mo mi hai rotto le scatole a dire cafone. Sei madre natura solo per il tuo fisico. Nella vita non hai fatto mai niente. Ma vuoi parlare con Antonio Zequila? Ignorante che non sai niente di cinema e della vita. Fatti una cultura, sei di un’ignoranza allucinante”, ha aggiunto ancora Zequila.



“Ma che rabbia repressa hai? Devi sfogarla in qualche modo ma non su di me. Abbiamo riso e scherzato e mo te ne esci per una minima cosa perché ti toccano l’ego smisurato che hai. Fatti curare” – ha detto ancora Paola che poi ha concluso così – “Mi sono permessa di dirgli scherzosamente Antonio è una cosa impossibile tra te e Sara. Fa parte del gioco, però dopo un po’… L’ho sempre difeso anche davanti al mio ragazzo. Ho solo detto scherzosamente che è una cosa impossibile. Sara è molto timida e riservata. Lui mi ha detto mi vedi, gli occhi suoi non mentono è ovvio che ci starebbe”.