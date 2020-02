Pasta alle zucchine e burrata | la ricetta -VIDEO

Un primo piatto davvero gustoso e ricco perfetto da servire in un’occasione speciale come la domenica in famiglia o un pranzo tra amici. Scopriamo tutti i segreti per prepararla.

Se avete voglia di preparare un primo piatto davvero gustoso e assai particolare, la pasta alle zucchine e burrata è la ricetta giusta per voi. Un primo piatto senza dubbio molto calorico ma che saprà conquistare il palato di tutti al primo assaggio.

Scopriamo come preparare questo primo piatto passo dopo passo seguendo il video tutorial. La pasta scelta per questa ricetta? I fusilli! Un formato di pasta che saprà raccogliere al meglio tutto il condimento.

Come preparare la pasta alle zucchine e burrata | il video tutorial

Per preparare la pasta alle zucchine e burrata, avrete bisogno di:

320 grammi di pasta integrale

300 grammi di zucchine

qualche foglia di basilico fresco

10 grammi di pinoli

scorza di un limone biologico

sale quanto basta

pepe quanto basta

100 grammi di burrata

1 pizzico di paprica piccante o dolce

50 ml. di latte

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Per prima cosa si dovranno lavare e mondare le zucchine avendo cura di tagliare due zucchine a dadini e una a julienne. Far saltare le zucchine in una padella con un fondo di olio evo, sale e pepe. Le zucchine tagliate alla julienne dovranno essere messe a marinare nel succo di un limone, sale, pepe e olio evo.

Nel frattempo mettere a bollire una pentola di acqua per la cottura della pasta. Mentre l’acqua prende il bollore, in una padella far tostare i pinoli. In un frullatore mettere le zucchine, la burrata, il latte caldo, la scorza di limone e il basilico. Frullare tutto fino ad ottenere una crema.

Scolare la pasta al dente e farla saltare nella salsa di zucchine. Servire il piatto decorandolo con le zucchine marinate tagliate a Julienne, paprica e pinoli tostati.

