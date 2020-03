Grande Fratello Vip | Barbara Alberti ammette di aver bestemmiato: “Ero consapevole”

Grande Fratello Vip | La scrittrice Barbara Alberti, in una recente intervista, ha ammesso di aver volontariamente bestemmiato nell’edizione di Alfonso Signorini

Barbara Alberti è stata la prima concorrente di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip ad aver abbandonato la casa più spiata d’Italia per sua volontà e non per una scelta presa dal pubblico del piccolo schermo.

Recentemente intervistata dal portale Fanpage, la scrittrice ha ammesso di aver bestemmiato volontariamente all’interno della casa mentre raccontava una storia scritta di suo pugno, ma gli autori non hanno badato al momento lasciando impunita la sua azione. Ricordiamo, infatti, che numerosi concorrenti sono stati squalificati per aver bestemmiato nella casa più spiata d’Italia.

“Sì, ho pronunciato una bestemmia ed ero consapevole nel dirla. Stavo raccontando la trama di un mio libro e l’ho fatto”.

Barbara Alberti ha ammesso di aver bestemmiato al Grande Fratello Vip, ma ormai nessun provvedimento può essere preso sul suo conto.

Barbara Alberti difende Clizia dopo il Grande Fratello Vip: “Intelligente come poche”

Barbara Alberti, oltre ad aver ammesso di aver bestemmiato dopo aver abbandonato la quarta edizione del GF Vip, ci ha tenuto anche a difendere Clizia Incorvaia dal polverone mediatico che si è creato attorno alla sua persona, per aver definito Andrea Denver un “Buscetta”.

“Clizia ha sbagliato, non c’è dubbio, ma era una regressione legata all’infanzia” ha spiegato la scrittrice. “Lei è una persona davvero intelligente, una delle più intelligenti presenti all’interno della casa” ha proseguito. “Con Andrea si è sentita tradita, voleva dargli dell’infame e del traditore. Lì dentro ti dimentichi completamente della presenza delle telecamere e spesso sbagli ad esprimerti” ha concluso.

Barbara Alberti ha difeso Clizia Incorvaia dopo il Grande Fratello Vip, tra l’altro lei è sparita dai programmi di Barbara d’Urso, scrivendo anche un articolo sull’argomento.

Nonostante abbia abbandonato la casa, Barbara Alberti dopo il GF Vip rimane sicuramente una delle concorrenti rivelazione di questa quarta edizione.