GF Vip | Teresanna Pugliese rivelazione ‘choc’ su Francesco Monte

Teresanna Pugliese ha regalato al pubblico del Grande Fratello vip una rivelazione davvero scioccante sulla sua storia con Francesco Monte, nata a ‘Uomini e donne’.

Teresanna Pugliese, dalla casa del Grande Fratello vip ha stupito tutti, lasciandosi andare ad una rivelazione abbastanza incredibile sulla sua storia con Francesco Monte all’interno del programma ‘Uomini e donne‘ contenitore che l’ha resa nota al grande pubblico.

Teresanna infatti, fece l’esperienza Uomini e donne come tronista e alla fine del suo percorso scelse Antonio Passarelli con cui la storia durò davvero poco, a detta di lei per l’immaturità del ragazzo. Teresanna in seguito stupì tutti, presentandosi come corteggiatrice di Francesco Monte che poi la scelse. Ma ecco come sono andate veramente le cose secondo il racconto che Teresanna ha fatto nella casa del GF Vip a Paola di Benedetto.

Teresanna Pugliese, una ragazza frizzante e genuina che grande pubblico ha imparato a conoscerla a Uomini e donne ed è entrata nel cuore di tutti con la sua meravigliosa storia d’amore con Francesco Monte, che arrivò a conquistare come corteggiatrice dopo il suo percorso da tronista. Insomma, in molti credemmo che lei fosse da sempre attratta da Francesco e abbia seguito il suo cuore decidendo di rimettersi in gioco all’interno del trono classico di Uomini e donne.

Ma le cose, non sarebbero andate proprio in questo modo, la scelta di corteggiare Francesco Monte non sarebbe stata del tutto ‘spontanea’. Teresanna in un momento di confidenza con Paola di Benedetto, avrebbe raccontato che all’epoca, incontrò al mercato una persona della redazione del programma di Maria De Filippi e che le chiese se stesse seguendo il programma e lei rispose ‘Non c’è storia!’ visto che secondo lei Francesco non era preso da nessuna in particolare.

Teresanna quindi rivela a Paola che sarebbe stata la redazione a contattarla per proporle di tornare in studio a corteggiare Francesco. I due nonostante questa ‘forzatura’ iniziale, ebbero anche una storia per alcuni mesi, finita per incompatibilità tra i due che avevano stili di vita totalmente differenti.

