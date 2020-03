Valeria Marini ha scoperto al GF Vip che il suo ex marito Vittorio Cecchi Gori è stato condannato ad otto anni di carcere.

Valeria Marini non sta di certo vivendo una puntata semplice. Dopo il confronto con Antonella Elia, in cui Alfonso Signorini ha condannato l’atteggiamento di entrambe, la showgirl del Bagaglino è venuta a conoscenza che il suo ex marito Vittorio Cecchi Gori è stato condannato ad otto anni di carcere.

“Nonostante tutto, di come sono andate le cose, mi dispiace molto” ha esordito la showgirl. “Mi dispiace anche per Rita che sicuramente non sta vivendo un periodo facile, ma sono sicura che gli starà accanto” ha concluso.

Valeria Marini ha scoperto della condanna di Vittorio Cecchi Gori al GF Vip, mostrandosi dispiaciuta per quanto accaduto. In quanto le condizioni di salute del suo ex marito non sono delle migliori e potrebbe non reggere fisicamente il carcere.

Leggi anche:

GF Vip | Antonio Zequila e Pappalardo lite a Domenica In – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Valeria Marini piange al GF Vip e svela: “Ero preoccupata per mia madre”

Valeria Marini, che poco prima aveva discusso con Sossio Aruta al Grande Fratello Vip, ha però confidato ad Alfonso Signorini che non appena è stata convocata in confessionale ha temuto il peggio per la salute di sua madre, scoppiando in un pianto liberatorio.

“Scusami Alfonso” ha chiarito la conduttrice. “Ho subito pensato che mia madre non stesse bene, mi era venuto un colpo” ha concluso asciugandosi le lacrime e, probabilmente, tirando un respiro di sollievo.

Alfonso Signorini ha spiegato alla sua concorrente che la condanna di Vittorio Cecchi Gori, come rivelato da Rita Rusic a Domenica Live, equivale a numerosi anni di carcere ma che non sa bene se potrà affrontarli viste le sue condizioni di salute. Rita, d’altra parte, quando Valeria Marini al GF Vip le ha mostrato il suo supporto, ha preferito non replicare.

Leggi anche:

Gf Vip, Antonella Elia come Mia Martini | Insinuazione di Fernanda Lessa

Valeria ha avuto decisamente una puntata difficile. Soprattutto se si considera che questa è la sua prima settimana al Grande Fratello Vip.