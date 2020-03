Vittorio Cecchi Gori è stato condannato a 5 anni di carcere. Rita Rusic è intervenuta a Domenica Live per difendere il suo ex marito

Rita Rusic ha deciso di intervenire a Domenica Live attraverso un collegamento telefonico per fare alcuni chiarimenti sulla condanna ricevuta dal suo ex marito Vittorio Cecchi Gori.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha precisato da Barbara d’Urso che Vittorio deve assolutamente pagare, visto che ha commesso alcune infrazioni con la legge, ma ci tiene a sottolineare che le sue condizioni di salute, come ormai noto da tempo, non sono delle migliori e il suo fisico non potrebbe assolutamente reggere la vita del carcere.

Rita Rusic a Domenica Live ci ha tenuto a far presente questo importante dato, in quanto Vittorio Cecchi Gori potrebbe rischiare molto più che perdere la sua libertà.

Domenica Live | Rita Rusic sulla condanna di Vittorio Cecchi Gori: “Ero con lui”

Barbara d’Urso, che poco prima aveva ospitato Pasquale Laricchia a Domenica Live ha chiesto alla sua ospite, seppur telefonica, Rita Rusic alcuni chiarimenti riguardanti la condanna di Vittorio Cecchi Gori, visto che, purtroppo, le sue discrete condizioni di salute sono note a tutti.

“Barbara io in quel momento ero con lui” ha spiegato la produttrice. “E’ stato condannato a 5 anni ma non so perché i giornali riportano 8 anni” ha proseguito, chiarendo la condanna ricevuta da Vittorio Cecchi Gori. “Probabilmente hanno segnato 8 facendo la cumulativa con la precedente di 3 anni” ha poi riflettuto. “Stava male e sta molto male. E’ giusto che paghi il suo debito con la giustizia, ma non so quanto potrebbe reggere” ha concluso.

Barbara d’Urso a Domenica Live ha preferito non commentare la triste vicenda legata a Vittorio Cecchi Gori, visto che Rita Rusic al telefono è apparsa piuttosto scossa.

Almeno per il momento, è bene ricordare, che non è detto che Cecchi Gori abbia diritto a uno sconto della pena a causa delle sue condizioni fisiche.