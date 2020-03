Gf Vip, Antonella Elia come Mia Martini | Insinuazione di Fernanda Lessa

Antonella Elia come Mia Martini, pesante insinuazione di Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip 2020: “è un buco nero, ha un’energia negativa”.

Pesante insinuazione di Fernanda Lessa su Antonella Elia durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 aperta da Alfonso Signorini con il confronto tra la Elia e Valeria Marini, protagoniste di infuocate discussioni. Nel discorso, Signorini ha coinvolto anche Fernanda Lessa, rea di aver dato ad Antonella “della negativa”.

Le parole di Fernanda Lessa hanno fatto infuariare Alfonso Signorini che ricorda come il periodo difficile che ha dovuto affrontare Mia Martini è iniziato con insinuazioni come quelle che sta subendo l’ex valletta di Mike Bongiorno.

Antonella Elia, l’insinuazione di Fernanda Lessa: “io credo nell’energia negativa e per me è un buco neo”. Signorini: “la storia di Mia Martini è partita così”

Alfonso Signorini ha aperto la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 indagando sulla lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Pur condannando il gesto dello spintone della Elia, Signorini fa notare come Antonella si sia sentita provocata. Nella questione viene così coinvolta Fernanda Lessa.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Continua a farmi il segno della croce quando mi vede, dice che sono indemoniata“, spiega Antonella. La modella brasiliana, però, si difende: “lei mi guarda con energie negative. Lei è un buco nero; io sono metà indios, e devo allontanare le energie negative, e lo faccio facendomi il segno della croce”.

Valeria Marini, da parte sua, aggiunge: “La mia unica colpa è stata avere un rosario in mano, avere fede è una cosa seria. Io non credo che lei sia un’indemoniata”.

Di fronte alle parole di Fernanda Lessa e Valeria Marini nei confronti della Elia, Signorini non ci ha visto più e ha sbottato: “I rosari servono per pregare, lasciate a casa le cattiverie e le negatività. Smettiamola, perché parliamo tanto del destino di Mia Martini, ma è partito da lì è da lì che è partito tutto. Non ha niente a che fare con la religione questo”.