Karina Cascella, nel commentare la puntata del GF Vip ora in onda, non si è risparmiata dall’esprimere giudizi abbastanza duri nei confronti di Antonella Elia

Karina Cascella non si lascia mai sfuggire l’occasione di poter esprimere il proprio pensiero, anche se non direttamente in un salotto televisivo, ma in quello di casa sua. Questa volta, l’opinionista più pungente della televisione, ha espresso un parere molto diretto sul comportamento di Antonella Elia.



Come sicuramente ricorderete, la showgirl, nell’ultima settimana trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip, si è resa protagonista di un episodio increscioso. Nel corso di una lite abbastanza accesa con Valeria Marini, Antonella si è sentita provocata a tal punto da reagire in maniera sconsiderata, spingendola in maniera brusca. Tuttavia, se la Marini ha urlato al bullismo, Alfonso Signorini, pur riconoscendo la gravità del gesto, nella diretta di stasera ha ritenuto sufficiente far ammettere l’errore ad Antonella Elia, che si è poi scusata, liquidando così la questione. La cosa ovviamente non è sembrata giusta a Karina Cascella che in particolare non ha apprezzato il sistema fatto di due pesi e due misure utilizzato dalla produzione del programma. Karina, non è la prima volta che si scaglia contro Antonella, di recente si è espressa su di lei con termini forti, invitandola addirittura ad andare via dalla Casa

Karina Cascella si scaglia contro il GF Vip e Antonella Elia

Karina Cascella nel commentare la puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, ha dichiarato di non aver apprezzato l’atteggiamento eccessivamente permissivo della produzione nei confronti di Antonella Elia, che ultimamente, nel corso di una lite con Valeria Marini, si è lasciata prendere dalla furia arrivando a spintonarla. Alfonso Signorini però, di fronte alla gravità dell’azione, si è limitato ad assumere un tono canzonatorio nei confronti della showgirl, che si è detta dispiaciuta del suo comportamento.

Karina Cascella, di fronte alla gestione dell’intera vicenda da parte della produzione del programma, si è detta contrariata, dal momento che in altre occasioni, ad azioni gravi sono state previste punizioni altrettanto incisive, come nel caso della squalifica di Clizia Incorvaia e quella di Salvo.

Anche Antonella, secondo l’opinionista, andava trattata con la stessa severità con cui sono stati trattati gli altri concorrenti.

Gina D’Antonio