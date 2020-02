Clizia Incorvaia squalificata dal GF Vip 2020 per le gravi parole dette ad Andrea Denver: sui social, Salvo Veneziano lancia una frecciatina al veleno.

Clizia Incorvaia squalificata dal Grande Fratello Vip 2020 è la notizia che ha diviso il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini e che ha scatenato anche la reazione di Salvo Veneziano, primo squalificato della quarta edizione del Grande Fratello Vip 2020. Secondo i fans del GF Vip, infatti, il trattamento riservato a Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia non sarebbe stato lo stesso.

Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 2020 per le frasi pronunciate su Elisa De Panicis. Durante la quattordicesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, anche Clizia Incorvaia ha dovuto abbandonare il gioco per squalifica. L’ex moglie di Francesco Sarcina è stata punita per aver pronunciato frasi gravissime contro Andrea Denver a cui, durante un’infuocata discussione, ha detto: “sei un Buscetta, un pentito”.

Clizia, nonostante la squalifica, ha avuto il tempo di salutare tutti i compagni, in primis Paolo Ciavarro con cui ha cominciato una storia d’amore. Il pubblico ha notato un atteggiamento diverso da parte di tutti i protagonisti nei confronti della Incorvaia al punto che Salvo Veneziano, sul proprio profilo Instagram, lancia una velenosa frecciatina.

“Il falso non è chi mente, ma colui che dopo aperlo fatto, riesce ancora a guardarvi negli occhi”, ha scritto in un primo post subito dopo la squalifica dell’influencer.

In un post successivo, poi, ha scritto: “sono l’unico che non ha Twitter? Ma secondo voi il trattamento è stato uguale? Lo chiedo a voi perché io sono coinvolto in prima persona quindi il mio giudizio non conta troppo… Baciiii naturalmente questi sono il 2% dei messaggi su Twitter”.