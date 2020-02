Clizia Incorvaia esagera al GF Vip e definisce Denver un “mafioso”

Clizia Incorvaia, presa dalla rabbia per la nomination ricevuta da Andrea Denver, si scaglia contro di lui e non pesando le parole, gli rivolge un epiteto abbastanza forte che non è passato inosservato



Clizia Incorvaia è un fiume in piena e ha passato gran parte della giornata di oggi a rimuginare sulla nomination ricevuta da Andrea Denver, che l’ha delusa molto. Nei commenti a caldo, espressi ieri sera con Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro, Clizia si era limitata a definire secondo un’accezione pirandelliana, Andrea Denver, “omminicchio”. Il poeta siciliano con tale espressione voleva indicare proprio a quegli uomini assimilabili alla categoria dei vigliacchi.

Opinabile o meno, lo sfogo di Clizia rientrava però in una considerazione personale di scarsa rilevanza, anche se si è poi protratto nella notte trasformandosi in uno scontro con Paolo Ciavarro. La questione si è complicata quando quest’ultima oggi, rincarando la dose, ha definito il concorrente che l’ha tradita, “mafioso”. Nello specifico, la modella siciliana ha utilizzato il termine “Buscetta”, che come molti sapranno è il cognome di un mafioso e membro di Cosa nostra, definito traditore dall’ambiente criminale, proprio perché pentito e collaboratore di giustizia.

La gravità del gesto di Clizia Incorvaia potrebbe risiedere, oltre nell’aver utilizzato il nome di un esponente malavitoso in maniera impropria e superficiale, mostrando poca sensibilità per coloro che purtroppo sono stati colpiti da questo sistema malato e che potrebbero essersi sentiti offesi dalle sue parole, anche nel fatto che ritenendo Andrea Denver un traditore, quest’ultima abbia utilizzato proprio “Buscetta”, per etichettare il suo compagno d’avventura non come mafioso, ma come “finto pentito”.

Clizia Incorvaia contro Andrea Denver: “Lui è un Buscetta”

Il gesto di Clizia Incorvaia al GF Vip non è passato inosservato e ha suscitato l’indignazione del web che ha addirittura proposto la squalifica per la concorrente. Ad inorridire il pubblico, è stato il modo con cui Clizia si è rivolta ad Andrea Denver dopo aver saputo della nomination di lui ai suoi danni. In particolare, la modella siciliana, presa dalla rabbia, ha utilizzato il termine “Buscetta” per descrivere il concorrente che l’ha nominata e che per lei è stato un traditore.

Probabilmente a suscitare l’ira del web è stato proprio l’intento della Incorvaia di assimilare la figura di Denver a quella di un esponente di Cosa nostra, gesto già di per sé grave ed esagerato, avallando inoltre la tesi del mondo della Mafia che tendeva a definire Buscetta proprio un traditore, perché trasformatosi in collaboratore di giustizia.

Arriverà per Clizia Incorvaia la squalifica tanto anelata dal pubblico? Come reagirà Alfonso Signorini?

Gina D’Antonio