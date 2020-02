U&D: Zarino e Veronica vivranno insieme? Dubbi per i genitori di lei

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli non vivendo bene la loro storia a distanza, dopo essersi confessati al settimanale “DIPIÙ TV”, avrebbero preso la decisione di andare a convivere

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli, dopo aver confessato al settimanale “DIPIÙ TV” di non vivere bene i molti chilometri che purtroppo li dividono, hanno manifestato il desiderio di andare a vivere insieme. L’ex tronista e la sua fidanzata, dopo essersi scelti a U&D, hanno avuto poche occasioni per viversi a 360 gradi e questo è diventato motivo di sofferenza per entrambi. Pertanto, a spingere i due a compiere il grande passo, è proprio l’esigenza di condividere il più possibile le loro giornate, in modo da costruire basi solide per il loro futuro.



Se da un lato la notizia ha rallegrato i fan della coppia che non possono che essere felici della svolta che potrebbe prendere il loro rapporto, dall’altro, i genitori di Veronica hanno mostrato molte perplessità circa la decisione che i due ragazzi hanno preso. In particolare, la mamma e il papà di Veronica Burchielli, pur essendo contenti della piega che ha preso il rapporto dei due protagonisti di U&D, temono che l’ex corteggiatrice ed Alessandro possano essere travolti dal peso delle responsabilità che inevitabilmente potrebbero investirli, una volta resisi indipendenti.

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli dopo aver vissuto un percorso travagliato a U&D, si aspettavano di vivere un dopo scelta sereno, fatto di momenti vissuti insieme ed emozioni intense. Le loro aspettative sono state sicuramente soddisfatte in parte, dal momento che i due giovani hanno avuto modo di viversi e di passare parecchio tempo insieme, tuttavia non è possibile negare che la distanza tra i due, vivendo lei a La Spezia e lui a Napoli, sia motivo di disagio e causi sofferenza ad entrambi.

Da qui, l’esigenza per Alessandro e Veronica di andare a vivere insieme, di colmare le distanze e di costruire le fondamenta per il loro futuro. I primi a mostrare perplessità sono stati i genitori di Veronica, che temono che questo passo sia prematuro e avventato, essendo stato comunque breve il periodo di conoscenza dei due a U&D. Veronica però, sempre tramite il settimanale che ha riportato nero su bianco il travaglio interiore suo e di Alessandro, si è premurata di rassicurare la sua mamma e il suo papà, mostrandosi sicura della sua decisione.

Riusciranno Alessandro e Veronica a colmare le distanze e a viversi a 360 gradi?

Gina D’Antonio