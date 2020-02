Scontro notturno tra Clizia Incorvaia e Paolo: l’influencer è scioccata

Clizia Incorvaia, dopo la nomination ricevuta da Andrea Denver, ha manifestato il suo malcontento scontrandosi con Paolo Ciavarro

Già dopo la fine della puntata del GF Vip andata in onda ieri, Clizia Incorvaia ha manifestato un certo malcontento rivolto in primis ad Andrea Denver, dal quale ha ricevuto una nomination inaspettata. L’influencer siciliana si è sentita tradire dal modello e ha addirittura asserito di essersi sentita trafiggere il cuore. L’accaduto di ieri sera ha fornito a Clizia uno spunto di riflessione sul suo percorso all’interno della casa.

Nello specifico, l’ex di Francesco Sarcina, sostenuta da un bel carico di malumore, ha riflettuto sugli sviluppi della sua relazione con Paolo Ciavarro e ha affermato di aver pensato molto alle preoccupazioni dei genitori di lui, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, arrivando in parte a condividerle. Le parole di Clizia Incorvaia non sono andate giù a Paolo, che si è sentito messo in discussione e ha sbottato contro di lei, liquidando la faccenda con un:”Fai come vuoi”.

Leggi anche:

Francesco Sarcina vs Clizia Incorvaia | “Solo i miei figli meritano la mia attenzione”



Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clizia Incorvaia scarica il suo malumore su Paolo Ciavarro, ma lui prova a consolarla

Inutili i tentativi di Paolo Ciavarro di consolare Clizia Incorvaia, stanotte. La modella siciliana dopo la delusione della nomination ricevuta da Andrea Denver, il quale però si è subito pentito del gesto mostrandosi in lacrime, è apparsa come un fiume in piena e ha lamentato, oltre l’utilizzo di strategie all’interno della casa, anche l’atteggiamento eccessivamente “a cuor leggero” con il quale la sua nuova fiamma, Paolo, sta affrontando la loro relazione.

Nello specifico, Ciavarro junior, ci ha provato a rassicurarla del fatto che, sebbene le sue preoccupazioni siano lecite, l’unica cosa da fare è quella di viversi, scardinando così ogni tipo di dubbio, ma Clizia Incorvaia è apparsa immobile sulle sue considerazioni. Opinioni, quelle dell’influencer, che hanno indisposto non poco Paolo che si è sentito messo in discussione e ha deciso di liquidare la questione e di chiuderla.

Leggi anche:

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | Notte bollente in suite tra baci umidi e…

Per fortuna, quella che sembrava essere una bella dose di malumore, si è dissolta nel giro di poco e già stamattina, Clizia si è premurata di scusarsi con Paolo, ristabilendo l’equilibrio tra loro due.

Gina D’Antonio