Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina torneranno insieme dopo il Grande Fratello Vip 2020? Alfonso Signorini ha rivolto la fatidica domanda a Clizia dopo averle mostrato il video della partecipazione de Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2020.

GF Vip 2020, ritorno di fiamma tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina? Lei fa chiarezza: “l’ho amato tanto, ma mi ha uccisa come donna”

Clizia Incorvaia scopre da Alfonso Signorini che Francesco Sarcina ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 vinto da Diodato con la canzone “Dov’è” che parla della loro storia. Successivamente le viene consegnata una busta con il testo della canzone. Dopo aver letto i versi, Clizia svela chi è davvero Francesco Sarcina.

“È un uomo alla ricerca di se stesso. Lui è una persona sofferente, mi ha sempre colpito la sua sofferenza. Per me la gioia è nell’avere ritrovato me stessa” dice Clizia che poi dà un consiglio all’ex marito. “Deve liberarsi dal suo meta personaggio e circondarsi da persone più sane e non da quei burattini di cui si circonda e che lui governa”.

Signorini, di fronte alla reazione emotiva di Clizia, le chiede se, in futuro, potrebbe tornare tra le braccia di Francesco Sarcina. “Ho amato tanto questo uomo ma mi ha uccisa come donna, l’amore si è esaurito. Sono riuscita a rinascere”.

Clizia, poi, ritrova il sorriso ricevendo una bellissima lettera della madre. “Mia madre mi ha cresciuto a pane e Catullo, sto cercando di trasmetterlo a Nina. Mi sentito diverse perché era una mamma libera, metteva la minigonna e baciava mio padre. Adesso sono felice di avere avuto una mamma così”.