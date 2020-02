Acqua e bicarbonato: I benefici dati dal consumo giornaliero di piccole dosi sulla tua salute

Un prodotto che raramente manca nelle nostre dispense è il bicarbonato di sodio. Di poco costo e facilmente reperibile in supermercati e farmacie si rivela utile in diverse situazioni e, come se non bastasse, fa bene alla salute.

Basta infatti berne un bicchiere al giorno, diluito ovviamente in un bicchiere di acqua naturale, per ottenere straordinari benefici. Vediamo insieme quali sono.

Acqua e bicarbonato, cosa accade al tuo organismo assumendoli insieme ogni giorno

Prima di tutto è necessario ricordare che il bicarbonato di sodio va assunto in piccole dosi e che prima di farlo è bene consultare il proprio medico curante, in particolar modo se si soffre di determinate patologie come, ad esempio la pressione alta, o se per vari motivi si sta seguendo una dieta povera di sodio, caso in cui il bicarbonato sarebbe da evitare.

Detto ciò, ecco come mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio, diluito in un bicchiere d’acqua naturale e a temperatura ambiente, se assunto ogni giorno può fare la differenza per il nostro organismo.

Il bicarbonato di sodio regola il PH del sangue , riducendo i livelli di acidità.

, riducendo i livelli di acidità. Aiuta la digestione , specie se unito a del succo di limone o a dello zenzero e preso subito dopo un pasto pesante

, specie se unito a del succo di limone o a dello zenzero e preso subito dopo un pasto pesante Svolge la funzione di anti acido , diminuendo fastidi e bruciori di stomaco

, diminuendo fastidi e bruciori di stomaco Diminuisce eventuali infezioni del tratto urinario , disinfettandolo

, disinfettandolo Tiene a bada il colesterolo cattivo

Aiuta a lenire il male alle gengive dovuto a delle infiammazioni

dovuto a delle infiammazioni Riduce le infiammazioni in generale. Inoltre, da recenti studi è emerso che una dose minima assunta ogni giorno rende meno acuti problemi legati a lupus e artrite reumatoide

Curiosità: Il bicarbonato, si rivela ottimo anche come sostituto del lievito dimostrandosi un rimedio salutare e casalingo per la preparazione di dolci e lievitati. Per far si che funzioni, però, è necessario abbinarlo ad un’altra sostanza acida come il succo di limone o lo yogurt. In questo modo se si sta preparando un dolce e si scopre all’ultimo istante di non avere lievito, la soluzione sarà sempre a portata di mano.