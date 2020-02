Clizia Incorvaia squalificata dal Grande Fratello Vip: la sua reazione

Clizia Incorvaia è stata squalificata dalla quarta edizione del Grande Fratello Vip per aver dato del pentito ad Andrea Denver

Alfonso Signorini ha comunicato a Clizia Incorvaia la decisione della produzione del Grande Fratello Vip in merito alle forti affermazioni contro il modello Andrea Denver.

Prima di comunicare la decisione degli autori, il padrone di casa ci ha tenuto a specificare alla fidanzata di Paolo Ciavarro che loro sono pienamente consapevoli che lei non è una mafiosa e che non supporta certi tipi di scelte, ma le frasi pronunciate sono indifendibili e purtroppo una decisione del genere doveva essere presa: Clizia Incorvaia è stata squalificata dal Grande Fratello Vip.

La modella, pur trovando giusta tale decisione, è scoppiata in lacrime, rivelando di non sapere perché ha detto quelle cose, probabilmente a causa dello stress, ma ha ammesso i propri errori ed è pronta a pagarne tutte le conseguenze.

Clizia Incorvaia dopo la squalifica al GF Vip: “Mi scuso, è una caduta di stile e morale”

Clizia Incorvaia, che stamattina è stata difesa da sua sorella, è scoppiata in lacrime di fronte alla decisione presa dal GF Vip in merito alle forti parole dette nei confronti di Andrea Denver.

“Chiedo umilmente scusa” ha dichiarato la fidanzata di Paolo Ciavarro. “E’ stata una caduta di stile e di morale. E’ la decisione più giusta che io vada via. Non so cosa mi sia preso” ha proseguito.

“Io sono stata la prima a lottare contro la mafia. Era un termine che usavamo da piccoli a scuola, sono mortificata ad uscire in questo modo” ha continuato Clizia al Grande Fratello Vip, che in un primo momento pensava che il pubblico si fosse divertito di fronte a quella frase.

“Mi vergogno, chissà cosa penserà di me la mia famiglia” ha concluso tra le braccia di Paolo Ciavarro al GF Vip.

Purtroppo, nonostante tutti abbiano capito le sue intenzioni, la squalifica di Clizia Incorvaia dal GF Vip era inevitabile.