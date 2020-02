Grande Fratello Vip | Adriana Volpe smaschera Zequila: “Li spacciava per flirt”

Grande Fratello Vip | Adriana Volpe ha smascherato Antonio Zequila affermando che spacciava delle semplici foto per flirt

Adriana Volpe è stufa di continuare a negare il presunto flirt con Antonio Zequila. Per questo motivo ha confidato ai suoi compagni di viaggio del Grande Fratello Vip un retroscena sul concorrente di Alfonso Signorini. Che cosa ha raccontato?

La conduttrice ha rivelato che Antonio, in passato, chiedeva delle foto alle dive del momento, come ad esempio Carla Bruni e Linda Evangelista, per poi farle pubblicare e spacciarle come suoi presunti flirt. Flirt che non avrebbe mai avuto.

Adriana volpe ha smascherato Antonio Zequila al Grande Fratello Vip, anche se lui non è assolutamente a conoscenza di quanto rivelato dalla conduttrice nelle scorse ore. Come reagirà quando Alfonso Signorini gli mostrerà queste dichiarazioni nella diretta di questa sera?

Patrick Pugliese provoca Adriana Volpe al Grande Fratello Vip. Lei: “Non avrei motivo”

Patrick Pugliese, che di recente ha fatto pace con Antonella Elia al GF Vip, ha provocato la sua compagna di viaggio chiedendo come mai non abbia ancora ammesso del suo flirt con Antonio Zequila, visto che lui continua a insistere che in passato i due sono stati insieme. La replica di Adriana Volpe, come prevedibile, non è tardata ad arrivare.

“Scusami Patrick ma che motivo avrei di negare questo flirt, qualora ci fosse stato?” ha replicato Adriana Volpe al Grande Fratello Vip. “All’epoca non ero fidanzata, ero single. Perché negare?” ha proseguito la conduttrice.

Patrick Pugliese del GF Vip ha subito rincalzato la dose, affermando che forse la conduttrice, tra l’altro di recente suo marito ha sbottato contro Rita Rusic, si vergogna ad ammettere di aver avuto un flirt con Antonio Zequila, ma Adriana ha affermato che non è di certo questo il caso.

Al momento il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere se questo flirt tra Adriana Volpe e Antonio Zequila c’è realmente stato o se è tutta un’invenzione del concorrente del Grande Fratello Vip.