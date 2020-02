GF Vip 2020, lite tra Adriana Volpe e Zequila. Lui conferma il flirt. Lei nega: “sei un millantatore e un bugiardo. Pappalardo non ti ha insegnato niente”.

Lite infuocata tra Antonio Zequila e Adriana Volpe durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. A scatenare tutto è stata una confessione di Zequila che durante una discussione con Andrea Denver ha svelato di aver avuto una storia con la conduttrice.

Adriana Volpe non ci sta e di fronte alle parole di Antonio Zequila in merito ad una loro pregressa conoscenza, sbotta: “Vantarsi di una cosa finta è come creare una bacheca in cui metti dei finti trofei di caccia. Mi ritengo offesa di essere stata trattata come un trofeo. Ha delle foto con dei personaggi e finge di essere stato con quelle persone…”.

“Risulterò inelegante ma sono una persona sincera. Sono pronto a giurare che sulla testa di mio nipote Francesco che ha 13 anni…io non posso passare per una persona bugiarda. Quando ho fatto l’isola dei famosi nel 2005, tu eri opinionista, siccome ci tenevo a fare l’isola dei famosi ho raccontato dei flirt di un giorno o di una sera avuti. Giuro sulla testa di mio nipote o su me stesso che io non dico mai le bugie. Ho conosciuto Adriana Volpe a Milano, mi ha portato il suo composit, mi ha conosciuto molto bene, abbiamo bevuto un caffè. Non ho parlato di una storia, ci siamo visti a bere un caffè”, replica Zequila.

Adriana Volpe nei confronti della quale Magalli ha teso la mano, reagisce duramente contro Zequila. “Ma Pappalardo non ti ha insegnato niente. Sei un millantatore, sei un bugiardo. Tutto sto casino per un caffé ma stiamo scherzando. Alludi, fai sembrare chissà che cosa. Non è possibile che ogni volta millanti. Hai un ego esagerato”.