GF Vip | Clizia Incorvaia chiede scusa ad Andrea Denver | Web furioso

GF Vip | Clizia Incorvaia, dopo la squalifica, ha chiesto scusa ad Andrea Denver. Il web non le crede e la stronca

Clizia Incorvaia, dopo essere stata squalificata dal GF Vip, è stata accolta da Alfonso Signorini in studio.

La fidanzata di Paolo Ciavarro ha approfittato del momento per chiedere di nuovo scusa non solo al pubblico del piccolo schermo, per le forti frasi pronunciate, ma anche ad Andrea Denver. Il web però non ha apprezzato le scuse della modella, giudicandole false. Il motivo?

Gli utenti della rete sono convinti che Clizia Incorvaia dopo la squalifica al GF Vip abbia letto i commenti sui vari social, in cui tutti si lamentavano delle mancante scuse al modello, e soltanto per questo avrebbe deciso di farlo. Altrimenti lo avrebbe fatto quando Alfonso Signorini le aveva comunicato della squalificata.

Gli utenti della rete hanno ragione o Clizia, durante il momento della squalifica, era soltanto frastornata?

Clizia Incorvaia fa una promessa a Paolo Ciavarro: “Ci sarò dopo il GF Vip”

Clizia Incorvaia, dopo essere stata squalificata per volere del Grande Fratello Vip, ci ha tenuto a risollevare anche il morale di Paolo Ciavarro, profondamente distrutto per la sua uscita.

La bella modella ci ha tenuto a ricordargli che lei ci sarà anche a telecamere spente, quando la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia si sarà conclusa.

“Per me è sì” ha esordito Clizia Incorvaia al GF Vip. “Possiamo prenderci quelle due birre a Trastevere e parlare un po'” ha concluso, dipingendo sul volto di Paolo Ciavarro uno splendido sorriso. “Mi hai fatto tornare a credere nei sentimenti e non credevo potesse essere possibile.”

Una puntata difficile questa per Alfonso Signorini che, oltre a squalificare Clizia dal gioco, ha dovuto informare i suoi vipponi dell’epidemia del coronavirus.

La storia d’amore tra Clizia e Paolo al GF Vip proseguirà anche al di fuori della casa più spiata d’Italia? Loro si augurano di sì, mentre il pubblico spera che il figlio d’arte concluda la loro conoscenza.