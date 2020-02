GF Vip | Clizia è convinta di aver divertito il pubblico. Patrick la blocca

GF Vip | Clizia Incorvaia è convinta di aver fatto breccia nel cuore del pubblico. Patrick Pugliese l’ha subito bloccata

Clizia Incorvaia, mentre era in sauna con Patrick Pugliese, si è chiesta tutta sorridente se avessero realizzato anche per lei un remix con la sua lite con Andrea Denver, quella in cui gli dava del Buscetta al GF Vip.

Patrick ha subito smorzato il suo entusiasmo, ricordandole che quello che ha detto al bel modello sono parole forti e gravi, che di certo non avranno divertito il pubblico di canale 5 come crede lei.

Dopo la delucidazione di Patrick Pugliese, Clizia Incorvaia al GF Vip si è subito bloccata, perdendo il sorriso che aveva fino a due secondi prima sul suo volto.