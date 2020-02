Uomini e Donne| Karina Cascella smentisce la notizia che vorrebbe Tina Cipollari fuori dal programma e si scaglia contro le “fake news”

Karina Cascella, storica opinionista di Uomini e Donne, stamane ha deciso di chiarire un po’ di cose riguardo una notizia, o meglio, un chiacchiericcio che negli ultimi giorni si stava diffondendo.

Nello specifico, voci di corridoio hanno fatto circolare la notizia che Tina Cipollari presto avrebbe lasciato il suo posto nel programma, per lasciare spazio proprio alla Cascella.

Karina, che di starsene in sordina e lasciare che notizie errate facciano il giro del web, non ha perso tempo e tramite il suo profilo Instagram, si è scagliata contro chi, in maniera del tutto errata, ha fatto circolare una simile notizia, priva di fondamento e di verità.

Karina Cascella, che le cose di certo non le manda a dire, ha solo cercato di mettere fine ad una voce insistente ma infondata, manifestando inoltre un grande piacere nel sapere che Tina, definita insostituibile da lei, non abbandonerà affatto il suo ruolo a Uomini e Donne.

Leggi anche:

Karina Cascella replica a Teresa Cilia su Salvatore e Paola Frizziero

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Karina Cascella smentisce il suo ritorno a Uomini e Donne: lo sfogo

Karina Cascella non ritornerà a Uomini e Donne. A comunicarlo ci pensa direttamente lei attraverso il suo profilo Instagram. L’influencer stamattina si è rivolta accoratamente ai suoi followers dando vita ad un vero e proprio sfogo contro le “fake news”.

In particolare, Karina si è rivolta proprio all’ultima voce, messa in giro sul web erroneamente, che avrebbe voluto Tina Cipollari fuori da Uomini e Donne, e proprio lei, la Cascella, al posto suo.

Nulla di quanto dichiarato da articoli vari è vero dunque, nessuno prenderà il posto di nessuno e l’esuberanza di Tina non verrà strappata ai fan di Uomini e Donne che già scalpitavano al pensiero di non assistere più ai suoi siparietti.

Karina Cascella ha sempre avuto parole gentili e di riconoscenza per il programma che l’ha accolta e l’ha resa nota agli occhi del pubblico, ma in molte occasioni ha anche ribadito che alcuni capitoli, seppur piacevoli, devono essere chiusi.

Leggi anche:

Karina Cascella scatena una polemica sul web: cosa è successo

Inutile dire che, avendo contribuito a fare la storia di Uomini e Donne, Karina Cascella, presumibilmente, avrà sempre le porte aperte da parte di chi al programma ci lavora.