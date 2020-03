GF Vip | Sossio Aruta affronta Valeria Marini. Lei sbotta: “Stai attento!”

GF Vip | Sossio Aruta ha affrontato Valeria Marini in diretta. Lei ha perso la calma, avvertendolo di stare attento su ciò che dice.

Sossio Aruta, come i telespettatori del Trono Over di Uomini e Donne sanno bene, ama sempre dire ciò che pensa ai diretti interessati. Anche se la persona in questione è Valeria Marini, storica concorrente del GF Vip e amica stretta della sua futura moglie Ursula Bennardo.

Sossio, dopo aver guardato meglio sul led il video in cui la showgirl e Antonella Elia litigano, ha ammesso che effettivamente Valeria ha provocato la sua rivale sbattendole in faccia il crocifisso come se fosse un demone da scacciare.

“Stai attento a quello che dici!” ha subito sbottato Valeria. “Stai attento che le parole sono importanti, fai molta attenzione!”.

Sossio Aruta ha affrontato Valeria Marini al GF Vip, rispondendole a tono, accusandola poi di non lasciare la possibilità a nessuno di poter parlare. Dopo la messa in onda della pubblicità, però, le cose tra i due sono radicalmente cambiate.

Sossio Aruta fa dietrofront con Valeria Marini al GF Vip: “E’ fraintendibile”

Dopo che Alfonso Signorini ha tirato in ballo Mia Martini, Sossio Aruta ha posto le sue scuse a Valeria Marini riflettendo sulle immagini mandate in onda.

“Effettivamente hai ragione, non le stavi sbandierando il crocifisso in faccia” ha replicato l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. “E’ fraintendibile la vicenda a vederla così dalle immagini, però avete sbagliato entrambe” ha concluso il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

Valeria Marini, che ha fatto una confessione imbarazzante durante il corso della settimana, ha accettato di buon grado le scuse di Sossio Aruta al GF Vip, ma non è rimasta soddisfatta di com’è stato affrontato l’argomento in puntata.

Sossio Aruta al GF Vip è stato l’unico dei concorrenti ad esporsi sull’argomento. Gli altri, se non tirati in ballo, hanno preferito non intervenire. Come reagirà Ursula Bennardo sulla lite dei suoi due amati?