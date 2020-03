Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso boccia Fernanda Lessa: la reazione del marito

Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso ha bocciato l’atteggiamento di Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip. La reazione del marito della modella non ha convinto la conduttrice.

Barbara d’Urso, durante il talk di Pomeriggio 5 dedicato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha ospitato Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa.

I due, come facilmente immaginabile, hanno commentato quanto accaduto durante la diretta di ieri sera. La bella conduttrice partenopea ci ha tenuto a precisare che non ha assolutamente apprezzato l’atteggiamento della modella nei confronti di Antonella Elia, affermando che i suoi gesti (come quello di farsi ogni volta la croce quando la incrocia nella casa più spiata d’Italia) sono stati abbastanza violenti.

“Luca, come capirai, i gesti di Fernanda sono stati piuttosto violenti” ha esordito la conduttrice. “Come giustamente ha ricordato Alfonso Signorini, il dramma di Mia Martini è iniziato proprio nel modo in cui stanno trattando Antonella Elia al GF Vip” ha concluso.

Barbara d’Urso ha bocciato Fernanda Lessa a Pomeriggio 5, ma suo marito Luca ci ha tenuto a specificare che questa storia nulla a che fare con Mia Martini, in quanto sua moglie si è limitata a fare un discorso relativo alle energie che emanano le persone e non al portare sfortuna.

Antonella Elia | Amico fa uno scivolone a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso interviene

A Pomeriggio Cinque, ovviamente, dopo che Barbara d’Urso ha perso la calma a causa di uno spot francese sul coronavirus in Italia sono entrati a far parte del talk anche altri personaggi del piccolo schermo.

Tra questi, in collegamento, c’era Gianluca, amico di Antonella Elia, che si è lasciato andare ad una battuta di dubbio gusto nei confronti del marito di Fernanda Lessa.

“Lui ha parlato di cattive energie da parte di Antonella. Io quando domenica scorsa ero con lui a Live Non è la d’Urso non mi funzionava il microfono” ha esordito l’amico della showgirl.

“Questa battute onestamente non mi piacciono e non le accetto nel mio programma, mi spiace” lo ha interrotto subito dopo Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, per poi smentire il flirt con il cantante Pupo.

Barbara d’Urso non ha apprezzato l’atteggiamento di Fernanda Lessa nei confronti di Antonella Elia, ma non ha nemmeno giustificato a Pomeriggio 5 certi scivoloni da parte dell’amico della Elia.