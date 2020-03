Coronavirus | Barbara d’Urso furiosa con i francesi: “E’ aberrante!” – VIDEO

Coronavirus | Barbara d’Urso ha perso la calma a Pomeriggio 5 a causa di uno spot realizzato in Francia.

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha mostrato uno spot andato in onda sulle rete francesi in cui un pizzaiolo sputa su una pizza e la presenta come un nuovo gusto tutto italiano: la pizza al coronavirus.

La bella conduttrice partenopea ha perso la calma in diretta, commentando lo spot come un qualcosa di aberrante. Fortunatamente, però, dopo le numerose proteste arrivate alle emittenti televisive, la pubblicità è stata cancellata dai vari palinsesti.

Barbara d’Urso è rimasta ovviamente indignata dallo spot sul coronavirus in Francia, soprattutto per il gesto forte dell’attore che sputa sulla pizza prima di servirla ai suoi clienti.