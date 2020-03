Barbara d’Urso ha rotto il silenzio sulla sua presunta storia con Pupo durante la diretta di Pomeriggio Cinque

Barbara d’Urso, durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5, ha deciso di rompere il silenzio sul presunto flirt con il cantante Pupo. L’opinionista di Alfonso Signorini, quasi in ogni diretta del Grande Fratello Vip, non fa altro che ripetere di avere avuto una storia con la bella conduttrice partenopea, ma che quest’ultima continua a negare in quanto si vergognerebbe di far sapere in giro che ha avuto una storia proprio con lui.

“Sono giorni che non fai altro a parlare di questa presunta storia, adesso basta” ha esordito la conduttrice di Pomeriggio 5. “Vorrei leggere di te sui siti per il lavoro che svolgi al Grande Fratello Vip, o per le tue canzoni, e non perché continui a parlare di me”.

Barbara d’Urso ha smentito la storia con Pupo, nonostante lui continui a raccontare del loro passato amore.

Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso fa chiarezza sulla querela a Pupo

Barbara d’Urso, che poco prima si era arrabbiata in diretta a causa di uno spot realizzato in Francia sulla situazione del Coronavirus in Italia, ci ha tenuto a fare chiarezza in merito alla querela fatta anni fa ai danni del cantante.

“Voglio chiarire che non l’ho mai querelato perché si vantava di avere avuto una storia d’amore con me” ha esordito la conduttrice di Pomeriggio Cinque. “Ma perché aveva dichiarato che invecchiando ero diventata grassa e brutta come un calciatore. Tra l’altro, ho perso anche la causa perché il giudice non la ritenne un’offesa” ha concluso Barbara facendo riferimento alle recenti dichiarazioni di Pupo, opinionista del GF Vip.

Barbara spera che questa sia stata l’ultima volta in cui si ritrova a dover smentire la storia d’amore con Pupo, visto che quest’ultimo non fa che parlare dell’accaduto al Grande Fratello Vip.

Dopo la smentita della conduttrice, il cantante deciderà di replicare nuovamente? Anche se, è bene specificare, che al pubblico del piccolo schermo non è mai dispiaciuto vedere Barbara d’Urso e Pupo insieme.